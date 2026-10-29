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Erzincan’da birlik ve saygı: 29 ekim çelenk sunma töreni

Erzincan’da 29 Ekim kutlamalarında çelenkler Atatürk Anıtı’na sunuldu; törende saygı duruşu yapılırken İstiklal Marşı okundu.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 08:02

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EDİTÖR: Emre Koç

Erzincan’da birlik ve saygı: 29 ekim çelenk sunma töreni

Erzincan’da 29 Ekim kutlaması

Erzincan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen çelenk sunma törenine Vali Hamza Aydoğdu de katıldı. Tören, ilin resmi kutlama programı çerçevesinde gerçekleştirildi ve geniş katılımla dikkat çekti.

Törene katılım:

Programa il protokolü, askeri ve sivil erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar törende birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Törenin akışı:

Etkinlikte Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı’na sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu yapıldı ve törende İstiklal Marşı okundu; etkinlik resmi kutlama programı kapsamında sona erdi.

ERZİNCAN’DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İÇİN ÇELENK SUNMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

ERZİNCAN’DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İÇİN ÇELENK SUNMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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