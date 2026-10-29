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Turhal konservatuvarı iki yıllık emeği sahneye taşıdı

Turhal Belediyesi Konservatuvarı ikinci yılını Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'ndeki konserde öğrencilerin enstrüman performanslarıyla kutladı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 08:32

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Turhal konservatuvarı iki yıllık emeği sahneye taşıdı

Turhal konservatuvarı iki yıllık emeği sahneye taşıdı

Tokat'ın Turhal ilçesinde, Turhal Belediyesi tarafından 28 Ekim 2024'te hizmete açılan konservatuvarın kuruluşunun ikinci yılı, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir konserle kutlandı. Programa Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, öğrencilerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

sahnede enstrüman çeşitliliği:

Kuruluşundan bu yana 12 farklı branşta eğitim veren konservatuvarın öğrencileri, yıl dönümüne özel hazırladıkları eserleri sahneledi. Öğrenciler; bağlama, piyano, keman, ritim, davul, elektro gitar ve klarnet gibi enstrümanlarla performans sergiledi. Sunulan gösteriler, izleyicilerden gelen yoğun alkışlarla karşılandı ve salon boyunca coşkulu bir atmosfer oluştu.

belediye başkanının mesajı:

Programda konuşan Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, konservatuvarın iki yıldaki faaliyetlerini ve kent için taşıdığı değeri vurguladı. Ural, konservatuvarda iki yılda 3 bin kişinin eğitim aldığını belirterek şunları söyledi: "Bugün burada öğrencilerimizin büyük bir heyecanına ortak oluyoruz. Sahnelenen bu gösterinin arkasında iki yıllık çok ciddi bir emek var. Hizmete açtığımız günden bugüne kadar 7’den 77’ye tam 3 bin vatandaşımız konservatuvarımızdan eğitim aldı. Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz konserle ilk senemizi taçlandırmıştık. Bu sene de bu gururu ve heyecanı hep beraber yaşıyoruz."

teşekkür ve kapanış:

Konserin ardından Başkan Ural, eğitmenlere teşekkür etti ve Turhal Belediyesi Kadın Kooperatifinin seralarında yetiştirilen güllerden takdim etti. Etkinlik, katılımcıların toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

TOKAT’IN TURHAL İLÇESİNDE, BELEDİYE KONSERVATUVARININ KURULUŞUNUN İKİNCİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA...

TOKAT’IN TURHAL İLÇESİNDE, BELEDİYE KONSERVATUVARININ KURULUŞUNUN İKİNCİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ÖĞRENCİLERİN SAHNE ALDIĞI KONSER DÜZENLENDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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