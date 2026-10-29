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Erzincan'da cumhuriyet kupası genç sporcuları buluşturdu

Erzincan'da Cumhuriyet'in 103. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kupası'na 96 erkek ve 72 kız olmak üzere 168 sporcu katıldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 08:33

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Erzincan'da cumhuriyet kupası genç sporcuları buluşturdu

Erzincan'da cumhuriyet kupası coşkuyla gerçekleşti:

Erzincan'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yılı kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kupası müsabakalarına toplam 168 sporcu katıldı. Organizasyonu gerçekleştiren Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü etkinlikte 96 erkek ve 72 kız sporcunun kıyasıya mücadele ettiğini duyurdu.

Müsabakaların amacı:

Etkinlikler, Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde Cumhuriyet'in değerlerinin yaşatılması, spor kültürünün yaygınlaştırılması ve gençlerin spora teşvik edilmesi hedefleri doğrultusunda planlandı. Yarışmalar, genç sporcuların deneyim kazanması ve fair play ruhunun güçlendirilmesi adına önemli bir fırsat sundu.

Katılımcılar ve organizasyona teşekkür:

Turnuvaya katılan sporculara başarı dilekleri iletildi; organizasyonun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür edildi. Etkinlik, yerel spor altyapısının ve gençlere yönelik projelerin görünürlüğünü artırmaya katkı sağladı.

ERZİNCAN’DA CUMHURİYET KUPASI MÜSABAKALARI DÜZENLENDİ

ERZİNCAN’DA CUMHURİYET KUPASI MÜSABAKALARI DÜZENLENDİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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