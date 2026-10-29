Erzincan'da cumhuriyet kupası genç sporcuları buluşturdu

Erzincan'da cumhuriyet kupası coşkuyla gerçekleşti:

Erzincan'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yılı kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kupası müsabakalarına toplam 168 sporcu katıldı. Organizasyonu gerçekleştiren Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü etkinlikte 96 erkek ve 72 kız sporcunun kıyasıya mücadele ettiğini duyurdu.

Müsabakaların amacı:

Etkinlikler, Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde Cumhuriyet'in değerlerinin yaşatılması, spor kültürünün yaygınlaştırılması ve gençlerin spora teşvik edilmesi hedefleri doğrultusunda planlandı. Yarışmalar, genç sporcuların deneyim kazanması ve fair play ruhunun güçlendirilmesi adına önemli bir fırsat sundu.

Katılımcılar ve organizasyona teşekkür:

Turnuvaya katılan sporculara başarı dilekleri iletildi; organizasyonun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür edildi. Etkinlik, yerel spor altyapısının ve gençlere yönelik projelerin görünürlüğünü artırmaya katkı sağladı.

ERZİNCAN’DA CUMHURİYET KUPASI MÜSABAKALARI DÜZENLENDİ