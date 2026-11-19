Erzincan'da dijital hologram sirki çocuklarla buluştu

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'İyilik Var Projesi' kapsamında, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı çocuklar dijital hologram sirki gösterisine katıldı.

Etkinliğin amacı:

Program, çocukların merak duygularını geliştirmek ve hayal dünyalarını zenginleştirmek amacıyla hazırlandı. Gösteri, teknoloji ile eğlenceyi bir araya getirerek farklı algı deneyimleri sunmayı hedefledi.

Gösteriden izlenimler:

Katılımcılar görsel ve işitsel ögelerin ön planda olduğu hologram performansında keyifli anlar yaşadı; çocukların etkileşimli biçimde izleyici rolüne katılması dikkat çekti.

Etkinlik, çocuklardan olumlu tepkiler aldı ve projenin belirlenen hedefleri doğrultusunda gerçekleştirildi.

ERZİNCAN’DA ÇOCUKLAR DİJİTAL HOLOGRAM SİRKİYLE EĞLENDİ