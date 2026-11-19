Program ve katılımcılar:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) ile Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen sempozyum, EBYÜ Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Vali Yardımcısı Fırat Kadiroğlu, Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, İl Müftüsü Selim Yazıcı, rektör yardımcıları, kurum müdürleri, akademisyenler, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.

Bilgilendirmenin önemi ve bekleyen hasta sayısı:

Programın açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, organ nakli bekleyen hastalar için bağışın önemine dikkat çekti ve toplumda farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı. Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ise Türkiye'de 30 bin 675 hastanın organ nakli beklediğini hatırlatarak, beyin ölümü konusunda doğru bilgilendirmenin ve vefat sonrası bağışların artırılmasının önemine değindi. Kuyrukluyıldız, katılımcılara yönelik olarak "Bir bağış kararı, bir insanın yarınını mümkün kılabilir." ifadesini kullandı.

Hastaların deneyimleri ile tıbbi ve dinî boyut:

Babasından böbrek nakli olan Onur Arslan, hastalık sürecini, nakil deneyimini ve ailesinin desteğinin hayatındaki yerini katılımcılarla paylaştı. Gerçek hayat örneklerinin, bağış kararlarını etkileyen en güçlü unsurlardan biri olduğuna dikkat çekildi.

Sempozyumda sunum yapan Uzm. Dr. Abdullah Can, "Organ Bağışı ve Beyin Ölümü" başlıklı konuşmasında beyin ölümünün tıbben kesinleşmiş ölüm olduğunu; koma ve bitkisel hayatla karıştırılmaması gerektiğini açıkladı ve doğru bilgilendirmenin bağış sayılarına doğrudan etkisi olduğunu belirtti.

İl Müftüsü Selim Yazıcı ise organ bağışının dinî açıdan ele alındığında, gerekli şartlar sağlandığında caiz olduğunu söyledi ve Mâide suresi 32. ayette geçen "bir insanın hayatını kurtarmanın bütün insanlığı kurtarmak gibi olduğu" mesajına atıfta bulunarak vatandaşların gönül rahatlığıyla bağışta bulunabileceklerini ifade etti.

Vali Yardımcısı Fırat Kadiroğlu da organ bağışını insan hayatına umut olarak tanımladı ve bunun toplumsal dayanışmanın güçlü bir örneği olduğunu vurguladı. Program, bilgilendirmenin artırılması ve bağış kültürünün güçlendirilmesi çağrısıyla sona erdi.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİNDE (EBYÜ), ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA ORGAN BAĞIŞINA YÖNELİK FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI AMACIYLA SEMPOZYUM GERÇEKLEŞTİRİLDİ