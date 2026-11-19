Erzincan’da çocuklarla vatan ve kahramanlık buluşması

Erzincan’da devlet koruması altında bulunan çocuklar, Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları kapsamında 15 temmuz gazisi Can Gülsever ile bir araya geldi. Program, çocuklara vatan bilinci ve kahramanlık duygusunu pekiştirmeyi hedefledi.

programın organizasyonu ve katılımcılar:

Etkinlik, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Programa, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü hizmet alan çocukları katıldı ve ziyaret için İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü mekan sağladı.

etkinlik içeriği ve amaç:

Gazi Can Gülsever in katıldığı programda çocuklarla söyleşi ve tanışma oturumları gerçekleştirildi. Düzenlenen çeşitli etkinliklerle vatan ve millet sevgisi ile kahramanlık bilincinin kazandırılması amaçlandı. Program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi ve etkinlik, katılımcılar arasında olumlu geri dönüşlerle tamamlandı.

ERZİNCAN’DA DEVLET KORUMASINDAKİ ÇOCUKLAR, "VATAN VE KAHRAMANLIK BULUŞMALARI" PROGRAMI KAPSAMINDA 15 TEMMUZ GAZİSİ CAN GÜLSEVER İLE BİR ARAYA GELDİ