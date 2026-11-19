etkinlikte neler yapıldı:

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, hizmet alan engelli kız çocuklarının doğum günleri pasta kesilerek kutlandı. Çocuklara çeşitli hediyeler verildi ve program süresince neşeli anlar yaşandı.

kutlamanın etkisi:

Sevgi ve mutluluğun paylaşıldığı organizasyonda çocuklar, kendileri için hazırlanan kutlamayla unutulmaz bir gün geçirdi. Etkinlik, aileler ve görevli personel arasında sıcak anlara sahne oldu.

ERZİNCAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜNCE HİZMET ALAN ENGELLİ KIZ ÇOCUKLARI İÇİN DOĞUM GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ