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Marmaris'te Cumhuriyet sofrası paylaşma ve dayanışma ruhunu sokakta buluşturdu

Marmaris'te 29 Ekim'de kurulan Cumhuriyet Sofrası, Kordon Caddesi'nde 17.00-20.00 arasında sürdü; vatandaşlar paylaşma ve dayanışmayla sevincini yaşadı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 23:58

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EDİTÖR: Emre Koç

Marmaris'te Cumhuriyet sofrası paylaşma ve dayanışma ruhunu sokakta buluşturdu

Kordon Caddesi'nde buluşma:

Marmaris Belediyesi, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kordon Caddesi'nde düzenlediği Cumhuriyet Sofrası ile kent sakinlerini aynı masada bir araya getirdi. Etkinlik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının içinde yer aldı ve paylaşma ile toplumsal dayanışma temalarını ön plana çıkardı.

etkinlik ayrıntıları:

Program, 17.00 ile 20.00 saatleri arasında sürdü. Marmarisliler akşam saatlerinde Kordon'da kurulan sofrada buluşarak bayram coşkusunu birlikte yaşadı. Buluşma, kent içindeki sosyal bağların güçlendirilmesi ve komşuluk ilişkilerinin pekiştirilmesi amacını taşıdı.

belediye başkanının mesajı:

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Cumhuriyet Sofrası'nın birlik ve beraberlik mesajı verdiğini vurguladı. Ünlü, 'Cumhuriyet, en büyük ortak değerimiz ve bizi bir arada tutan en güçlü bağımızdır. Bu anlamlı günde hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Cumhuriyetimizin değerlerini dayanışma, kardeşlik ve birlik ruhuyla gelecek nesillere taşımaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun' dedi.

Etkinlik, Marmaris genelindeki kutlama programlarının önemli bir bileşeni olarak, paylaşma kültürünü ve toplum içi dayanışmayı canlı tutma hedefiyle gerçekleştirildi.

MARMARİS BELEDİYESİ’NİN CUMHURİYET’İN 103. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI KAPSAMINDA KORDON CADDESİ’NDE...

MARMARİS BELEDİYESİ’NİN CUMHURİYET’İN 103. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI KAPSAMINDA KORDON CADDESİ’NDE DÜZENLEDİĞİ CUMHURİYET SOFRASI, PAYLAŞMA VE DAYANIŞMA RUHUNU AYNI SOFRADA BULUŞTURDU. MARMARİSLİLER, BAYRAM COŞKUSUNU BİRLİKTE YAŞADI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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