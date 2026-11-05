okulda güvenlik için eğitim ve emniyet ortak denetim başlattı

Bingöl'de okul güvenliğine yönelik ortak denetim:

Bingöl'de öğrencilerin güvenli ve huzurlu ortamlarda eğitim görmesini sağlamak amacıyla İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Özel ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alper Aygül öncülüğünde okullarda inceleme ve değerlendirme ziyaretleri gerçekleştirildi. Yapılan ziyaretlere İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Dr. Bilal Ketenalp, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Çocuk ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri yöneticileri ve birim amirleri, Yenişehir Şehit Hayrullah Polat Polis Merkezi Amirliği yetkilileri ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli katıldı.

denetimin kapsamı ve öncelikli konular:

Denetimler sırasında özellikle okul giriş ve çıkışlarında alınan güvenlik önlemleri, okul çevrelerinin düzenli denetimi, servis ve trafik güvenliği konuları yerinde değerlendirildi. Ayrıca bağımlılıkla mücadele, siber güvenlik ve güvenli internet kullanımı gibi başlıklarda uygulanan tedbirler ve yürütülen farkındalık faaliyetleri ele alındı. Öğrenciler arasında akran nezaketinin geliştirilmesi ile eğitim içi ve eğitim dışı davranışların desteklenmesine yönelik çalışmalar üzerinde duruldu.

iş birliği ve sürdürülecek çalışmalar:

Okul yöneticileriyle yapılan görüşmelerde, olası risklere karşı önleyici tedbirlerin artırılmasının önemine vurgu yapıldı. Denetimler, emniyet ve eğitim birimleri arasında koordinasyonun güçlendirilmesi ve farkındalık eğitimlerinin sürdürülmesi hedefiyle planlandı. Yetkililer, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak için ortak çalışmaların kesintisiz devam edeceğini bildirdi.

BİNGÖL’DE OKUL GÜVENLİĞİ İÇİN EMNİYET VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN ORTAK DENETİM