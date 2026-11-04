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Anadolu Üniversitesi'nde ilişkiler ve şiddetsiz yaşam için farkındalık programı

Anadolu Üniversitesi İİBF öğrencilerine ŞÖNİM'den Sefer Buğrul tarafından kadına yönelik şiddetin önlenmesi, saygılı yaşam ve güvenli ilişkiler üzerine farkındalık eğitimi verildi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 17:50

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Anadolu Üniversitesi'nde ilişkiler ve şiddetsiz yaşam için farkındalık programı

Eğitim programı:

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine yönelik bir farkındalık eğitimi düzenlendi. Program, Eskişehir Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürlüğünde görevli öğretmen Sefer Buğrul tarafından yürütüldü.

Katılımcılar ve amaçlar:

Etkinliğe, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin İşletme, Maliye ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler (ÇEEİ) bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler katıldı. Programın temel hedefi; kadına yönelik şiddetin önlenmesi, şiddetsiz ve saygılı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması ve güvenli ilişkilerin dinamikleri konusunda öğrenci farkındalığını artırmaktı.

Eğitimin içeriği ve önemi:

Program boyunca katılımcılara kadına yönelik şiddetin tanımı, etkileri ve önleme yolları hakkında bilgiler aktarıldı; aynı zamanda güvenli ilişkilerin temel unsurlarına dikkat çekildi. Bu tür eğitimler, toplumsal bilinç düzeyini yükseltmeyi ve üniversite ortamında sağlıklı iletişim modellerinin yerleşmesini hedefliyor.

ŞÖNİM’in üniversiteyle iş birliği çerçevesinde yürüttüğü çalışmalar, öğrencilerde hem bireysel farkındalık oluşturmayı hem de çevrelerine aktarabilecekleri bilgi ve tutumları geliştirmeyi amaçlıyor.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK OLARAK KADINA...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK OLARAK KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE GÜVENLİ İLİŞKİLER ODAKLI FARKINDALIK EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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