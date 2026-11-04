Öğrenciler safran tarlasında organik tarımı uygulamalı öğrendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Bahçelievler İlköğretim Okulu öğrencileri, sürdürülebilir çevre ve organik tarım bilincini yerinde pekiştirmek amacıyla Yukarıçiftlik köyündeki safran bahçelerini ziyaret etti. Gezi, teknik personelin rehberliğinde planlandı ve öğrencilerin tarımsal süreçleri doğrudan gözlemlemeleri sağlandı.

Gezi ve uygulamalı eğitim:

Teknik personel tarafından gerçekleştirilen anlatımlarda safran bitkisinin yetiştirilme ve hasat süreçleri detaylı şekilde açıklandı. Öğrenciler, bitkinin bakımından çiçeklerin toplanmasına kadar olan adımları görerek öğrendi; ayrıca safranın gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerindeki kullanım alanları hakkında bilgilendirildiler.

Organik tarım ve çevre bilinci:

Etkinlik boyunca organik tarım yöntemlerinin önemi vurgulandı. Öğrencilere kimyasal zirai ilaçlar yerine doğa dostu tarım yöntemlerinin tercih edilmesinin toprak, su ve hava kalitesine katkıları uygulamalı örneklerle aktarıldı ve bu yaklaşımların çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki rolü anlatıldı.

Geziyle amaçlanan, öğrencilerin tarımsal üretim süreçlerini yerinde tanımaları, doğa dostu üretim yöntemleri konusunda bilinç kazanmaları ve çevreye duyarlılıklarının küçük yaşlarda geliştirilmesiydi. Etkinlik, uygulamalı öğrenme fırsatı sunarak katılımcıların konuya ilişkin farkındalığını artırdı.

KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE BAHÇELİEVLER İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİ, ORGANİK TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE BİLİNCİ HAKKINDA BİLGİ EDİNMEK AMACIYLA YUKARIÇİFTLİK KÖYÜNDEKİ SAFRAN BAHÇELERİNİ ZİYARET ETTİ.