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Palandöken beyaza büründü: kent merkezinde yağmur, zirvede kar

Erzurum'da gece artan yağmur, Palandöken eteklerinde lapa lapa kara dönüştü; Meteoroloji 12. Bölge uyarısıyla bölge serinleyip sıcaklıklar düşecek.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 23:42

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EDİTÖR: Aslı Han

Palandöken beyaza büründü: kent merkezinde yağmur, zirvede kar

Erzurum'da yağışların seyri:

Erzurum kent merkezinde gün boyu etkili olan yağmur, gece saatlerinde yoğunluğunu artırdı. Kent merkezindeki yağış, yüksek kesimlerde farklı bir görünüme büründü ve rüzgârla birlikte etkisini gösterdi.

Palandöken beyaza büründü:

Palandöken'de sıcaklıkların düşmesiyle yağmur lapa lapa kara dönüştü. Özellikle Palandöken zirvesi başta olmak üzere yüksek kesimler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı ve kar örtüsü yer yer belirginleşti.

Hava durumu ve uyarılar:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından Erzurum ve çevresi için yapılan yağış uyarısı gece saatlerinde etkisini artırdı. Meteoroloji uzmanları, bölge genelinin serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini ve hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını bildirdi.

Yetkililer, yüksek rakımlı alanlarda görüş mesafesinin düşebileceği ve ulaşımda olası aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Şehir merkezinde ise yağmurun etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

ERZURUM KENT MERKEZİNDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞ PALANDÖKEN’İN ZİRVESİNDE KAR OLARAK YÜZÜNÜ...

ERZURUM KENT MERKEZİNDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞ PALANDÖKEN’İN ZİRVESİNDE KAR OLARAK YÜZÜNÜ GÖSTERDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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