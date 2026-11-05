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Gökler kavşağında mısır yüklü tırın devrildiği kaza: üç yaralı

Aksaray Ortaköy Gökler kavşağında mısır yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu tır şarampole devrildi; tonlarca mısır saçıldı, 3 kişi yaralandı, kaza anı kamerada.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 01:37

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gökler kavşağında mısır yüklü tırın devrildiği kaza: üç yaralı

kaza ve ilk müdahale:

Aksaray’ın Ortaköy ilçesi Gökler kavşağında meydana gelen kazada, Mehmet D. (40) idaresindeki mısır yüklü 68 DN 400 plakalı tır ile Muhammed G. (28) yönetimindeki 40 EH 217 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle tır şarampole devrildi, otomobil ise yola savruldu. Tırda yüklü bulunan tonlarca mısır dere yatağına saçıldı.

Kazada tır sürücüsü Mehmet D., tırda bulunan Cuma K. (23) ile otomobil sürücüsü Muhammed G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Ortaköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı; yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

görüntüler ve soruşturma:

Kaza anı, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntüleri çarpışmanın gelişimini ve araçların birbirleriyle temas anını net şekilde ortaya koyuyor. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde delil toplama çalışmaları ile ifade tutanaklarını oluşturdu.

Yetkililer, görüntülerin kaza nedeninin tespitinde ve olayın trafik güvenliği açısından değerlendirilmesinde önemli rol oynayacağını belirtiyor. Ayrıca devrilen tır ve yola saçılan mısır nedeniyle kısa süreli trafik aksaması yaşandığı, ekiplerin temizleme ve güvenlik çalışmalarını hızlıca tamamladığı ifade edildi.

AKSARAY’DA TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANIRKEN...

AKSARAY’DA TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANIRKEN KAZA ANI BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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