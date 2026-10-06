Erzincan'da ince kabuklu cevizlerde sezon başladı

Erzincan'da ceviz hasadı:

İnce kabuğu ve dolu içli yapısıyla talep gören Erzincan cevizi için hasat dönemi başladı. Son yıllarda devlet destekleri ve teşviklerle ceviz yetiştiriciliği kentte yaygınlaşırken, özellikle yüksek rakımlı dağ köyleri, dere kenarları ve tarlalarda yetişen ağaçlar ekim aylarında ürün veriyor. Bölgedeki üretimin bir kısmı köylülerin tarlada yetiştirdiği ağaçlardan gelirken, bir bölümü de karga, sincap ve bazı yaban hayvanlarının toprağa bıraktığı tohumlarla kendiliğinden büyüyor.

Toplama ve kurutma süreci:

Köylüler hasat için genellikle gruplar halinde çalışıyor. Yaklaşık 10-15 metre boya ulaşabilen ceviz ağaçlarına çıkmak için tahta merdivenler ve ipler kullanılıyor; dallara uzun sırıklarla vurularak meyveler dallardan dökülüyor ve kovalara dolduruluyor. Dökülen cevizler yeşil kabuklarından ayrıldıktan sonra evlerin toprak damlarına serilerek kurutuluyor. Güneş altında nemi alınması amacıyla kurutma süreci genel olarak yaklaşık bir hafta sürüyor; bazı üreticiler ise topladıktan sonra yaklaşık 10-15 gün güneşte bekletmeyi tercih ediyor.

Köylülerin değerlendirmesi:

Erzincan'ın Çağlayan beldesinde ceviz ağaçları bulunan öğretmen Murat Anlar, hasat döneminde köylülerle birlikte toplayıp kuruttuklarını belirtti. Anlar, "Cevizde geçen yıla göre biraz daha verim yüksek. Ağaçlarımız daha iyi tutmuş. Genel olarak ceviz hasadından memnunuz" şeklinde konuştu. Kurutma sonrası ürünler paketlenip çevre il ve ilçelere toptan ya da perakende satılıyor; üreticiler bu yılki verim ve kaliteden umutlu.

İNCE KABUKLU, DOLU İÇLİ ERZİNCAN CEVİZİNDE HASAT ZAMANI