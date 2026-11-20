Recep Demir Yatılı Erkek Kur’an Kursu'nda farkındalık semineri

Erzincan İl Müftülüğüne bağlı Recep Demir Yatılı Erkek Kur’an Kursunda, öğrencilere yönelik "Bağımlılıktan Önce Fark Etmek" konulu bir seminer düzenlendi. Programa İl Müftü Yardımcıları Medet Şahin ve Rahmi Elen katıldı.

Seminerin odağı ve işlenen konular:

Etkinlikte bağımlılık türleri, bağımlılığa neden olabilecek risk faktörleri, zararlı alışkanlıklardan korunma yolları ve erken farkındalığın önemi üzerinde duruldu. Sunum ve sohbet formatındaki oturumlarda öğrencilerin soruları yanıtlandı ve uygulanabilir korunma stratejileri paylaşıldı.

Kursun eğitim yapısı ve katılımcı sayısı:

Kurs bünyesinde toplam 117 öğrencinin eğitim gördüğü, bunlardan 50'sinin yatılı kaldığı belirtildi. Öğrenciler hafızlık eğitimi alırken, aynı zamanda sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerini destekleyecek faaliyetlerin de yürütüldüğü vurgulandı.

Programda yer alan İl Müftü Yardımcısı Medet Şahin, Kurs Yöneticisi Ahmet Buğra Baş ve Kur’an kursu öğreticilerine yürüttükleri çalışmalar nedeniyle teşekkür edildi. Seminer, gençlerin riskleri erken aşamada fark etmesine ve sağlıklı seçimler yapmasına katkı sağlamayı amaçladı.

ERZİNCAN İL MÜFTÜLÜĞÜNE BAĞLI RECEP DEMİR YATILI ERKEK KUR’AN KURSU'NDA ÖĞRENCİLERE YÖNELİK "BAĞIMLILIKTAN ÖNCE FARK ETMEK" KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ