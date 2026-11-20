Batı Karadeniz'in sürdürülebilir dönüşümü için yeni iş birlikleri önerildi

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ev sahipliğinde ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) iş birliğiyle düzenlenen 1. Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, BARÜ Kutlubey Yerleşkesi Fatih Sultan Mehmet Konferans Salonu'nda başladı. Etkinlik; akademisyenler, kamu kurumlarının temsilcileri, kalkınma aktörleri ve bölgesel paydaşları bir araya getirerek TR81 bölgesinin ekonomik, sosyal ve kültürel potansiyelinin nasıl üretime ve istihdama dönüştürülebileceğini masaya yatırıyor.

Sempozyumun hedefleri ve katılımcı profili:

Sempozyumu düzenleyenler arasında BARÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile BAKKA yer alıyor. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ramazan Arslan, TR81 Bölgesi'nin sanayi birikimi, doğal kaynakları, tarımsal üretimi ve turizm olanaklarıyla önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Arslan, sempozyum kapsamında Türkiye’nin farklı üniversite ve kurumlarından 116 araştırmacının 73 bildiri sunacağını belirterek etkinliğin bilgi paylaşımı ve ağ oluşturma açısından kritik olduğunu ifade etti.

Sempozyum açılışı, katılımcılar arasında kurumlar arası diyalog ve ortak vizyonun güçlendirilmesi mesajlarını öne çıkardı. Organizasyon, bölgesel sorunların çok paydaşlı bir yaklaşımla ele alınmasını amaçlarken, akademik çalışmaların ve pratik önerilerin bir arada tartışılacağı paralel oturumlarla devam edecek.

Bölgesel fırsatlar ve üniversitenin rolü:

BAKKA Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, Batı Karadeniz’in madencilikten demir çeliğe, enerjiden orman ürünlerine kadar uzanan köklü birikimine dikkat çekti ve bu birikimin en somut örneklerinden birinin Filyos Vadisi olduğunu söyledi. Çetinkaya, "Filyos Limanı ve Karadeniz’deki doğal gaz yatırımları bölgemizin ekonomik dönüşümü açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Filyos’taki yatırımlar şekillenirken biz de sanayicilerimiz, girişimcilerimiz, üniversitelerimiz ve gençlerimizle birlikte bu fırsatlara hazırlıklı olmalıyız. Hedefimiz teknolojiyle çözüm üreten, ekonomik ve sosyal fayda sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bu noktada üniversitelerle yaptığımız iş birliklerini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ise üniversitelerin bölgesel kalkınmadaki rolünü vurgulayarak, üniversitenin "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" ihtisaslaşma alanı kapsamında yürütülen projelerin hem bölgeye hem de ülkeye sunulduğunu belirtti. Akkaya, "Kalkınma; ekonomik, kültürel, sosyal ve eğitim anlamında topyekûn bir süreci ifade etmektedir. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasında kurumlar arası iş birliğiyle bütüncül bir kalkınma modelini ortaya koymalıyız." dedi ve sempozyumun üretilen bilginin şehirlerin ve bölgelerin planlanmasına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Politika dönüşümü ve sürdürülebilirlik perspektifi:

Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinin doğal zenginlikleri ve üretim kapasitesiyle sürdürülebilir kalkınma için güçlü bir temel oluşturduğunu belirtti. Vali Arslan, "Bölgenin ihtiyaçlarını doğru okumak, mevcut imkânları etkin kullanmak ve geleceğe değer katacak girişimlere öncülük etmek zorundayız" diyerek sempozyumun kalıcı iş birlikleri ve yeni fikirlerin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Muhsin Kar (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi) "Kalkınma, Sürdürülebilirlik ve Bölgesel Politikanın Dönüşümü" başlıklı bir sunum yaptı. Prof. Dr. Kar, kalkınma politikasının tarihsel evrimine değinerek, 1960’tan itibaren uygulanan beş yıllık planlar, 1980 sonrası liberal politikaların etkileri ve 2000’lerle birlikte sürdürülebilirlik anlayışının öne çıkışını aktardı. Sunumunda, Brundtland Raporu'nun tanımını alıntılayarak, "Bugünün ihtiyaçlarını gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden kalkınma." ifadesini hatırlattı ve sürdürülebilirliğin kuşaklar arası adaletle ilişkilendirildiğini belirtti.

Prof. Dr. Kar ayrıca bölgesel politikalarda yerelleşme, akıllı uzmanlaşma ve çok düzeyli yönetişimin önemine dikkat çekti. "Başarılı kalkınma ajanslarının görev kapasitesinin güçlendirilmesi ve yer temelli yaklaşımın gerçek anlamda uygulanması" gerektiğini vurgulayan Kar, güncel dönüşümlerin yeşil ve adil dönüşüm, yeşil sanayi politikası ve güvenlik boyutunu da içerdiğini anlattı.

"1. Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma Sempozyumu" paralel oturumlarda sunulacak bildirilerle ve saha odaklı tartışmalarla devam edecek; hedef, TR81 bölgesinin yerel dinamikleriyle uyumlu, uygulanabilir politika ve proje önerileri üretmek.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) EV SAHİPLİĞİNDE BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI (BAKKA) İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN "1. SÜRDÜRÜLEBİLİR BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU"NDA BÖLGENİN EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL KALKINMA POTANSİYELİ ELE ALINIYOR.