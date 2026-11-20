zeytin hasadı anma hazırlığına dönüştü

Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki Şehit Esin Akay İlkokulu’nun bahçesindeki zeytin ağaçları, okul yönetimi, öğretmenler ve yardımcı hizmet personelinin katılımıyla toplandı. Hasat edilen ürünler, okulun anma geleneğini sürdürmek için değerlendirilecek.

katılım ve amaç:

Okulun yöneticileri ile öğretmen ve yardımcı hizmet personelinin el birliğiyle yapılan hasat, hem okul personelinin dayanışmasını hem de Şehit Esin Akay anısını yaşatma iradesini gösterdi. Toplanan zeytinlerden elde edilecek gelir, eğitim ortamında sürdürülen bu tür toplumsal etkinliklerin finansmanına katkı sağlayacak.

gelir tavuklu pilava dönüşecek:

Yetkililer, zeytin satışından sağlanacak gelir ile öğretmenlerin katkısını birleştirerek, 27 Kasım tarihinde şehidin şehadet yıl dönümünde öğrencilere tavuklu pilav ikram edeceklerini belirtti. Şehit Esin Akay İlkokulu Müdürü Mehmet Altıntaş konuyla ilgili, "Okulumuzun bahçesindeki zeytinleri idareci ve yardımcı hizmetlerdeki çalışanlarımızla beraber topladık. Zeytinlerin geliri ve öğretmen arkadaşların katılımıyla 27 Kasım’da öğrencilerimize tavuklu pilav yapacağız. 27 Kasım şehidimizin şehadet yıl dönümü nedeniyle tavuklu pilav dağıtımı geleneğimizi bu yıl da devam ettireceğiz" dedi.

Okul yönetimi, anma programının hazırlıklarını sürdürüyor; etkinlik, okul bahçesinde düzenlenecek ve öğrenciler ile öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu uygulama, anıların yaşatılması ve okul topluluğunun bir arada olmasının sembolik bir örneğini sunuyor.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE ŞEHİT ESİN AKAY İLKOKULU’NUN BAHÇESİNDEKİ ZEYTİN AĞAÇLARININ HASADI OKUL YÖNETİCİLERİ, ÖĞRETMENLER VE YARDIMCI HİZMET PERSONELİ TARAFINDAN YAPILDI. ZEYTİNLERDEN ELDE EDİLECEK GELİR VE ÖĞRETMENLERİN KATKISIYLA 27 KASIM’DA ŞEHİDİN ŞEHADET YIL DÖNÜMÜNDE ÖĞRENCİLERE TAVUKLU PİLAV İKRAM EDİLECEK.