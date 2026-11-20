barü'nün sıralamadaki yükselişi:

Bartın Üniversitesi (BARÜ), dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) tarafından Schmidt Science Fellows iş birliğiyle hazırlanan 2027 Disiplinler Arası Bilim Sıralamasında dünya genelinde ilk 350 üniversite arasında yer aldı. Bu yılki değerlendirmede BARÜ, uluslararası ölçekte elde ettiği konumla dikkat çekti.

Değerlendirmeye 102 ülkeden toplam 1058 yükseköğretim kurumu dahil oldu. BARÜ, listede 301-350 bandına girmeyi başarırken, Türkiye sıralamasında üç üniversiteyle birlikte 22'nci sırayı paylaştı ve devlet üniversiteleri kategorisinde iki üniversiteyle birlikte 15'inci oldu.

geçmişe kıyasla kaydedilen ilerleme:

BARÜ, Disiplinler Arası Bilim alanındaki uluslararası sıralamaya 2026 değerlendirmesinde ilk kez 401-500 bandından girmişti. Bir yıllık süreçte daha üst bir banda çıkılması, üniversitenin disiplinler arası araştırma kapasitesinde ve görünürlüğünde kayda değer bir ilerleme olduğunu gösteriyor. Kurum bazında BARÜ, Türkiye genelinde 11 basamak yükselerek 33'üncü sıradan 22'nciliğe; devlet üniversiteleri arasında ise 7 basamak ilerleyerek 22'ncilikten 15'inciliğe ulaştı.

değerlendirme ölçütleri ve kapsamı:

THE Disiplinler Arası Bilim Sıralaması, üniversitelerin farklı bilim dallarını bir araya getiren araştırmalara katkılarını ve bu araştırmaların yürütülmesine yönelik kurumsal imkânları ölçüyor. Bu yıl üçüncü kez yayımlanan sıralamada, araştırmaların finansmanı, yürütülme süreçleri ve bilimsel sonuçlarına odaklanılarak üç ana başlık altında 11 gösterge kullanıldı. Bu göstergeler kapsamında araştırma bütçeleri, bilimsel altyapılar, akademik personele sağlanan destekler, yayınların niteliği ve araştırmaların bilim dünyasındaki etkisi değerlendiriliyor.

BARÜ'nün bu yılki yükselişi, disiplinler arası projelere ayrılan kaynakların, altyapı yatırımlarının ve akademik kadronun desteklenmesinin somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Üniversitenin sıralamadaki durumu, kurumun uluslararası iş birlikleri ve multidisipliner araştırma çıktılarının görünürlüğünü artırmaya yönelik adımlarının başarıya dönüştüğünü işaret ediyor.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, BARÜ'nün uluslararası sıralamalarda elde ettiği sonuçları değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: "Bartın Üniversitesi olarak bilimsel üretimimizi geliştirmek ve araştırmalarımızın uluslararası alandaki etkisini artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması’nda araştırma kalitesi göstergesinde Türkiye’de 6’ncı, devlet üniversiteleri arasında 2’nci sırada yer almamızın ardından Disiplinler Arası Bilim Sıralaması’nda da dünyada ilk 350 üniversite arasına yükselmek önemli bir başarıdır. Üniversitemizin bilimsel gelişimine katkı sunan akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum."

BARTIN Üniversitesi'nin bu başarısı, hem yerel paydaşlar hem de uluslararası araştırma ortakları nezdinde kurumun itibarını güçlendirecek türden bir gelişme olarak nitelendiriliyor. Üniversite yönetimi, elde edilen sonuçların kalıcı olması için disiplinler arası çalışmaları ve destek mekanizmalarını daha da güçlendireceklerini açıkladı.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) TİMES HİGHER EDUCATİON (THE) "2027 DİSİPLİNLER ARASI BİLİM SIRALAMASI"NDA DÜNYADA İLK 350 ÜNİVERSİTE ARASINA GİRMEYİ BAŞARDI. TÜRKİYE SIRALAMASINDA 22’NCİLİĞE YÜKSELEN BARÜ, DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA İSE 15’İNCİ SIRADA YER ALDI.