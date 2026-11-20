barü, cop31 mavi bölge’de kadın ve anne-bebek sağlığını gündeme taşıdı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Çakır Koçak, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da yer alan Mavi Bölge'de düzenlenen uluslararası bir yuvarlak masa toplantısına davetli konuşmacı olarak katıldı.

oturumda ele alınan konular:

YÖK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Nurper Güz koordinasyonunda ve Women in Research Network iş birliğiyle düzenlenen, "Üniversite İş Birlikleri Yoluyla Kadınların İklim Okuryazarlığını Geliştirmek" başlıklı oturumda Çakır Koçak, iklim değişikliğinin özellikle gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerde yarattığı sağlık risklerini ebelik ve anne-bebek sağlığı perspektifinden değerlendirdi.

Konuşmasında, iklim kaynaklı ısı dalgaları, hava kirliliği, gıda ve su güvencesindeki bozulmaların gebe kadınlarda ve yeni doğanlarda artan morbidite risklerine nasıl dönüştüğüne dikkat çekildi. Ayrıca kırılgan nüfus gruplarının korunmasında sağlık çalışanlarının üstlendiği sorumluluklara vurgu yapıldı.

öneriler ve üniversiteler arası iş birlikleri:

Çakır Koçak, iklim değişikliğine karşı dirençli anne-bebek sağlık sistemlerinin geliştirilmesi, kadınların iklim okuryazarlığının artırılması ve üniversiteler arası bilimsel iş birliklerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Sunumunda bu hedeflere ulaşmak için eğitim programları, toplum temelli müdahaleler ve disiplinlerarası araştırma ortaklıklarının önemine değindi.

BARÜ'nün Mavi Bölge'de temsil edilmesi, üniversitenin sağlık ve iklim kesişimindeki çalışmaları açısından sembolik bir adım olarak değerlendirildi. Etkinlik, uluslararası katılımcıların bulunduğu resmi müzakereler ve bilimsel toplantılar çerçevesinde gerçekleşti.

rektörün tebriki:

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, iklim değişikliği gibi küresel öneme sahip bir konuda, özellikle kadın ve anne-bebek sağlığına yönelik bilimsel değerlendirmeleriyle BARÜ'yü COP31 Mavi Bölge'de temsil eden Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Çakır Koçak'ı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDEN DR. ÖĞR. ÜYESİ YELİZ ÇAKIR KOÇAK, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI (COP31) KAPSAMINDA MAVİ BÖLGE’DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN KADIN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ PAYLAŞTI.