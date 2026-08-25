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Sürücü hakimiyetini kaybetti, Bayırköy'de otomobil bankete düüştü

Bilecik'te Bayırköy'de D-650 kara yolunda sürücü Kubilay Ö.'nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil bankete düştü; 4 kişi hafif yaralandı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 13:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sürücü hakimiyetini kaybetti, Bayırköy'de otomobil bankete düüştü

kaza ve yaralanmalar:

Bilecik'e bağlı Bayırköy mevkiinde bulunan D-650 kara yolunda, Sakarya istikametine seyir halinde olan 41 KG 075 plakalı otomobilin sürücüsü Kubilay Ö. direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bankete düştü.

Kazada sürücü Kubilay Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan Kübra Ö., Elif Ö. ve Çınar Ö. hafif şekilde yaralandı; toplamda 4 kişi etkilendi.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerine sevk edilen sağlık servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

BİLECİK’TE OTOMOBİL BANKETE DÜŞTÜ: 4 YARALI

BİLECİK’TE OTOMOBİL BANKETE DÜŞTÜ: 4 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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