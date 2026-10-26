Toprağın bereketini Mersinli kadınların emeğiyle büyüten buluşma

Topluluk, destek ve üretim odağında bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Dünya Kadın Çiftçiler Günü etkinliğinde, kentin 13 ilçesinden gelen üretici kadınlar bir araya geldi. 'Kadının Eli, Toprağın Bereketi' mottosuyla gerçekleşen programda belediye yetkilileri, kadın üreticilere verilen destekleri ve tarımsal üretimin kent ekonomisindeki önemini vurguladı.

Belediye temsilcilerinin mesajı:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, konuşmasında Başkan Vahap Seçer’in selam ve sevgilerini ileterek üretici kadınların gününü kutladı. Genç, Seçer’in aralarında olmasını istediğini belirtirken, belediye başkanının karşı karşıya olduğu hukuki sürece ilişkin kaygılarını dile getirdi ve bu kararın kentteki iradeyi incittiğini söyledi. Ayrıca Genç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini anarak: 'Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadını kadar çalıştım diyemez.' ifadesiyle kadınların emek ve fedakârlığını hatırlattı.

Projeler, fayda sağlayan sayılar ve hedefler:

Genç, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 2019'dan bu yana hayata geçirilen projelere dikkat çekti. Açıklamada, belediyenin 48 farklı projesinden 10 bin 250 kadının yararlandığı, 2026 sonuna kadar bu sayının 11 bine çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi. Sağlanan destekler arasında fide ve fidan destekleri, hayvancılık ve arıcılık destekleri, sera malzemeleri, güneş enerjisi uygulamaları ve üretici eğitimleri yer aldı. Genç, kadınların ekonomik olarak güçlenmesinin aile ve toplum üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yaptı.

Etkinlik akışı ve somut destekler:

Program kapsamında üretici kadınlar kendi yetiştirdikleri taze meyveleri konuklara sundu, fotoğraf çekimleri yapıldı ve katılımcılara yemek ikramı ile Türk Halk Müziği konseri verildi. Etkinliğin sonunda katılımcılara gün anısına alıç fidesi hediye edildi. Belediye, üretici kadınların taleplerini iletmeleri için 7 gün 24 saat hizmet veren 'Alo 185 Teksin Çağrı Hattımız' üzerinden ulaşabileceklerini hatırlattı.

Genç, Mersin Büyükşehir olarak kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha görünür olmaları için çalışmalara devam edeceklerini belirtti ve üretici kadınlardan taleplerini, önerilerini paylaşmalarını istedi. Etkinlik, dayanışma ve emek odağıyla kadın üreticilerin hem görünürlüğünü artırmayı hem de uygulamadaki desteklerin sahadaki karşılığını güçlendirmeyi amaçladı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜNYA KADIN ÇİFTÇİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, 13 İLÇEDEN GELEN ÜRETİCİ KADINLAR BİR ARAYA GELDİ.