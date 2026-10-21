Erzincan'da okul çevrelerinde kapsamlı denetim: 72 kişi sorgulandı

Erzincan Emniyeti, Ziya Gökalp İlkokulu çevresinde 6 ekip ve 12 personelle yapılan uygulamada 4 servis ve 28 sivil aracı kontrol ederek 72 kişiyi sorguladı.