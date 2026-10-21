Erzincan'da okul çevrelerinde kapsamlı denetim: 72 kişi sorgulandı

Denetim kapsamı:
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik olarak kent merkezindeki Ziya Gökalp İlkokulu çevresinde güvenli okul önleri uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulama ayrıntıları:
Uygulamaya toplam 6 ekip ve 12 personel katıldı. Denetimler sırasında 4 servis aracı ile 28 sivil araç kontrol edildi ve toplam 72 kişinin sorgulaması yapıldı.
Denetim sonucu:
Gerçekleştirilen denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.
ERZİNCAN’DA OKUL ÇEVRELERİNDE GÜVENLİK DENETİMİ YAPILDI
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