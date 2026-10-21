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Erzincan'da okul çevrelerinde kapsamlı denetim: 72 kişi sorgulandı

Erzincan Emniyeti, Ziya Gökalp İlkokulu çevresinde 6 ekip ve 12 personelle yapılan uygulamada 4 servis ve 28 sivil aracı kontrol ederek 72 kişiyi sorguladı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 08:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Erzincan'da okul çevrelerinde kapsamlı denetim: 72 kişi sorgulandı

Denetim kapsamı:

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik olarak kent merkezindeki Ziya Gökalp İlkokulu çevresinde güvenli okul önleri uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama ayrıntıları:

Uygulamaya toplam 6 ekip ve 12 personel katıldı. Denetimler sırasında 4 servis aracı ile 28 sivil araç kontrol edildi ve toplam 72 kişinin sorgulaması yapıldı.

Denetim sonucu:

Gerçekleştirilen denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

ERZİNCAN’DA OKUL ÇEVRELERİNDE GÜVENLİK DENETİMİ YAPILDI

ERZİNCAN’DA OKUL ÇEVRELERİNDE GÜVENLİK DENETİMİ YAPILDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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