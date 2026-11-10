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Erzincan'da sağlık çalışanlarına hizmet içi eğitimle mesleki gelişim

Erzincan Mengücek Gazi Hastanesi'nde düzenlenen hizmet içi eğitimde güncel sağlık bilgileri paylaşıldı, öğrencilere teşekkür belgesi takdim edildi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 13:28

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erzincan'da sağlık çalışanlarına hizmet içi eğitimle mesleki gelişim

eğitimin amacı ve kapsamı:

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde gerçekleştirilen programın temel amacı, sağlık çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerini güncellemek olarak açıklandı. Eğitim süresince katılımcılara sağlık hizmetlerine ilişkin güncel bilgiler aktarıldı ve uygulama odaklı yaklaşımlar üzerinde duruldu.

eğitimde paylaşılan konu başlıkları:

Program kapsamında teorik sunumların yanı sıra saha uygulamalarını destekleyen bilgiler paylaşıldı. Katılımcılara hasta bakım süreçleri, güncel protokoller ve ekip içi koordinasyon konularında yenilikler hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitim, klinik uygulamalara doğrudan katkı sağlayacak içerikler üzerine kurgulandı.

katılım ve teşekkür belgeleri:

Eğitime katkı sunan öğrencilere, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ümit Kaya ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nurcan Keçeci tarafından teşekkür belgesi verildi. Belgelerin takdimi, kurum içinde eğitim faaliyetlerine verilen önemin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Program, emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür edilmesiyle sona erdi; düzenleyiciler, benzer hizmet içi eğitimlerin sürdürüleceğini belirtti.

ERZİNCAN&#039;DA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ

ERZİNCAN'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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