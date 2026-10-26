Erzincan'da sürüş güvenliğini güçlendirmeye yönelik 160 kişilik eğitim

Erzincan'da düzenlenen trafik güvenliği eğitimi

Erzincan'da belediye zabıta personeli ile toplu taşıma şoförlerinden oluşan 160 kişiye yönelik eğitim, Erzincan Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Erzincan Belediye Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Katılımcılara trafik güvenliğiyle ilgili temel bilgilerin aktarılması amaçlandı.

Eğitimde ele alınan başlıca konular:

Program kapsamında uykusuz araç kullanmanın riskleri, araç kontrolü, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanılmaması ve trafik ışıklarına uyulması gibi kritik konular ayrıntılı şekilde işlendi. Teorik bilgilendirmelerin yanında uygulamaya dönük öneriler de paylaşıldı.

Eğitimin amacı ve beklenen etkileri:

Eğitimin temel hedefi, saha personelinin ve toplu taşıma şoförlerinin trafik kurallarına uyma bilincini güçlendirerek, şehir içi ulaşımda güvenliği artırmak olarak açıklandı. Katılımcılara, kurallara riayet etmenin güvenli ulaşım açısından taşıdığı önem vurgulandı.

ERZİNCAN’DA BELEDİYE ZABITA PERSONELİ VE TOPLU TAŞIMA ŞOFÖRLERİNDEN OLUŞAN 160 KİŞİYE TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ