Erzincan'da turizm ve konaklamada kapasite ve iş birliği ön plana çıktı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda kentte turizm ve konaklama sektörünün mevcut durumunun ele alındığı bir istişare toplantısı yapıldı. Toplantıya Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, ilgili kurumların yöneticileri, otel işletmecileri ve sektör temsilcileri katıldı.

gündemdeki hedefler:

Toplantıda, Erzincan'ın turizm potansiyelinin daha etkin kullanılması ve konaklama kapasitesinin artırılmasına ilişkin somut adımlar üzerinde duruldu. Katılımcılar arasında 2027 yılının 'Doğa ve Su Sporları Yılı' ilan edilmesi önerisi ile ildeki otel işletmecilerini bir araya getirecek bir dernek kurulması fikri değerlendirildi. Mevcut kapasitenin iyileştirilmesi ve yeni yatırım fırsatlarının tespit edilmesi, toplantının öncelikli konuları arasında yer aldı.

iş birliği ve hizmet kalitesi vurgusu:

Görüşmede kamu kurumları ile sektör temsilcileri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği belirtildi. Kente gelen ziyaretçilerin memnuniyetinin artırılması amacıyla hizmet sektöründe samimiyet, güler yüz ve misafirperverlik ön plana çıkarılması tavsiye edildi. Bu yaklaşımın, ilin tanıtımı, istihdam olanakları ve ekonomik kalkınma açısından önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.

Vali Aydoğdu değerlendirmesinde, Erzincan'ın doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile Ergan Dağı ve mevcut turizm tesisleri sayesinde önemli bir potansiyele sahip olduğunu hatırlattı. Kentin turizmde hak ettiği konuma ulaşması için kamu, özel sektör ve diğer paydaşlarla çalışmaların sürdürüleceğini belirten Aydoğdu, toplantıya katılan sektör temsilcilerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU BAŞKANLIĞINDA, KENTTE TURİZM VE KONAKLAMA SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLDİĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ