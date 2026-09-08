Kemah'ta Mermerli köyünde sulama hattı çalışmaları yerinde incelendi

çalışmanın yerinde incelenmesi:
Kemah Kaymakamı Resul Tutay, Mermerli köyünde yapımı devam eden sulama suyu hattı çalışmalarını yerinde inceledi. Tutay, sahada yetkililerden projenin mevcut durumu ve gelinen son aşama hakkında bilgi aldı.
köy ihtiyaçlarına yönelik değerlendirme:
Tutay, köylerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Vatandaşların taleplerinin yerinde değerlendirilerek çözüm odaklı hizmetlerin devam edeceğini ifade etti.
izleme ve koordinasyon:
İnceleme sırasında yetkililer proje hakkında bilgi verirken, çalışmaların takibi ve koordinasyonunun süreceği vurgulandı. Kaymakamlık yetkilileri, proje sürecinde gerekli adımların atılmaya devam edeceğini aktardı.
KEMAH KAYMAKAMI RESUL TUTAY, MERMERLİ KÖYÜNDE YAPIMI DEVAM EDEN SULAMA SUYU HATTI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ
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