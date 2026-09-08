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Kemah'ta Mermerli köyünde sulama hattı çalışmaları yerinde incelendi

Kemah Kaymakamı Resul Tutay, Mermerli köyündeki sulama suyu hattı çalışmalarını yerinde inceleyip yetkililerden projenin mevcut durumu hakkında bilgi aldı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 07:07

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EDİTÖR: Aslı Han

Kemah'ta Mermerli köyünde sulama hattı çalışmaları yerinde incelendi

çalışmanın yerinde incelenmesi:

Kemah Kaymakamı Resul Tutay, Mermerli köyünde yapımı devam eden sulama suyu hattı çalışmalarını yerinde inceledi. Tutay, sahada yetkililerden projenin mevcut durumu ve gelinen son aşama hakkında bilgi aldı.

köy ihtiyaçlarına yönelik değerlendirme:

Tutay, köylerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Vatandaşların taleplerinin yerinde değerlendirilerek çözüm odaklı hizmetlerin devam edeceğini ifade etti.

izleme ve koordinasyon:

İnceleme sırasında yetkililer proje hakkında bilgi verirken, çalışmaların takibi ve koordinasyonunun süreceği vurgulandı. Kaymakamlık yetkilileri, proje sürecinde gerekli adımların atılmaya devam edeceğini aktardı.

KEMAH KAYMAKAMI RESUL TUTAY, MERMERLİ KÖYÜNDE YAPIMI DEVAM EDEN SULAMA SUYU HATTI ÇALIŞMALARINI...

KEMAH KAYMAKAMI RESUL TUTAY, MERMERLİ KÖYÜNDE YAPIMI DEVAM EDEN SULAMA SUYU HATTI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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