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Kozan'da alevler mahalleyi tehdit etti, tahliyeler başlatıldı

Adana Kozan'da Doğanalanı Mahallesi'ndeki orman yangını nedeniyle çevredeki yerleşimler güvenlik amacıyla tahliye edildi; ekiplerin müdahalesi sürüyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 07:19

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EDİTÖR: Aslı Han

Kozan'da alevler mahalleyi tehdit etti, tahliyeler başlatıldı

Kozan'da Doğanalanı Mahallesi'nde orman yangını

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Doğanalanı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye sevk edildi ve yangına müdahale başlatıldı.

Müdahale ve tahliye:

Yangının hızla büyümesi üzerine bölgeye yakın bazı yerleşim yerleri güvenlik gerekçesiyle tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, ulaşıma ilişkin önlemler alındı ve yollar kapatıldı. Bölgedeki operasyonlara jandarma destek veriyor.

Vatandaşların gözlemleri ve güvenlik durumu:

Yangın sırasında bölgeden gelen bilgilere göre elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların yangına sebep olduğu yönünde iddialar bulunuyor. Olay yerinde bulunan Mehmet Bozkurt durumu şöyle aktardı: “Yangın haberini duyduk geldik. Geçiş yapamıyoruz. Yollar tamamen kapalı. Jandarma güvenlik için yolları kapattı. Elektrik tellerinden çıkmış yangın, köyü de boşaltmışlar.”

Yetkililer, yangına müdahalenin sürdüğünü ve durumun kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Bölgede yeni bir değerlendirme ve bilgilendirme yapıldığında kamuoyu ile paylaşılacak.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE ORMAN YANGINI ÇIKTI. EKİPLERİNİN YANGINA MÜDAHALESİ DEVAM EDERKEN...

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE ORMAN YANGINI ÇIKTI. EKİPLERİNİN YANGINA MÜDAHALESİ DEVAM EDERKEN BÖLGEYE YAKIN OLAN YERLEŞİM YERLERİ GÜVENLİK AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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