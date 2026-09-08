Karaisalı'nda orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Çorlu Mahallesi'ndeki ormanda dün saat 14.30 sıralarında başlayan yangına, kısa sürede çok sayıda ekip müdahale etti.

Müdahale

İhbarın ardından Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile itfaiye birimleri olay yerine sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale yapıldı; çalışmalar koordineli şekilde yürütüldü.

Kullanılan kaynaklar ve durum

Müdahale kapsamında 2 uçak, 8 helikopter, 45 arazöz ve 263 personel görevlendirildi. Yapılan çalışmayla yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor ve bölgenin tamamen güvenli hale getirilmesi için çalışmalar sürdürüyor.

ADANA’NIN KARAİSALI İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINIRKEN EKİPLERİN SOĞUTMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR.