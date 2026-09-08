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Karaisalı'nda orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

Adana'nın Karaisalı ilçesi Çorlu Mahallesi'ndeki orman yangını, 2 uçak, 8 helikopter, 45 arazöz ve 263 personelle kontrol altına alınıp soğutma sürüyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 07:26

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 07:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Karaisalı'nda orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

Karaisalı'nda orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Çorlu Mahallesi'ndeki ormanda dün saat 14.30 sıralarında başlayan yangına, kısa sürede çok sayıda ekip müdahale etti.

Müdahale

İhbarın ardından Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile itfaiye birimleri olay yerine sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale yapıldı; çalışmalar koordineli şekilde yürütüldü.

Kullanılan kaynaklar ve durum

Müdahale kapsamında 2 uçak, 8 helikopter, 45 arazöz ve 263 personel görevlendirildi. Yapılan çalışmayla yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor ve bölgenin tamamen güvenli hale getirilmesi için çalışmalar sürdürüyor.

ADANA’NIN KARAİSALI İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINIRKEN EKİPLERİN SOĞUTMA...

ADANA’NIN KARAİSALI İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINIRKEN EKİPLERİN SOĞUTMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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