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Küçükdalyan'da polis baskını: 78 captagon ve esrar ele geçirildi

Hatay Emniyeti'nin Küçükdalyan uygulamasında 3 kişi yakalandı; 78 captagon hap ve 5 gram esrar ele geçirildi, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 07:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Küçükdalyan'da polis baskını: 78 captagon ve esrar ele geçirildi

uygulama ve yakalanma

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Küçükdalyan Mahallesi'nde düzenlediği uygulamada, ekipleri fark ederek farklı yönlere kaçmaya çalışan H.G., C.S. ve Ü.H. yakalandı.

Şüphelilerin üst aramalarında yapılan kontrolde 30 adet captagon ele geçirildi.

ikamet araması ve ele geçirilen maddeler

Şüpheli Ü.H.'nin ikametinde yapılan aramada ise 48 adet captagon ile 5 gram esrar bulundu.

Operasyon sonucunda toplam 78 adet captagon ve 5 gram esrar ele geçirilmiş; yakalanan üç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ANTAKYA KÜÇÜKDALYAN MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYGULAMADA ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU...

ANTAKYA KÜÇÜKDALYAN MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYGULAMADA ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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