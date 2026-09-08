Küçükdalyan'da polis baskını: 78 captagon ve esrar ele geçirildi

uygulama ve yakalanma

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Küçükdalyan Mahallesi'nde düzenlediği uygulamada, ekipleri fark ederek farklı yönlere kaçmaya çalışan H.G., C.S. ve Ü.H. yakalandı.

Şüphelilerin üst aramalarında yapılan kontrolde 30 adet captagon ele geçirildi.

ikamet araması ve ele geçirilen maddeler

Şüpheli Ü.H.'nin ikametinde yapılan aramada ise 48 adet captagon ile 5 gram esrar bulundu.

Operasyon sonucunda toplam 78 adet captagon ve 5 gram esrar ele geçirilmiş; yakalanan üç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ANTAKYA KÜÇÜKDALYAN MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYGULAMADA ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER.