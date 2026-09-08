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Antakya'da sanayi mevkiinde yük asansörü düştü, ekipler bir kişiyi kurtardı

Antakya Güzelburç Mahallesi sanayi mevkiinde yük asansörünün düşmesi sonucu meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaralandı; ekipler müdahale ederek kurtardı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 07:55

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 07:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Antakya'da sanayi mevkiinde yük asansörü düştü, ekipler bir kişiyi kurtardı

Antakya'da sanayi mevkiinde asansör kazası

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Güzelburç Mahallesi sanayi mevkiinde bir iş yerinde yük asansörünün düşmesi sonucu iş kazası yaşandı. Olayda 1 kişi yaralandı.

Kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler, koordineli bir müdahale gerçekleştirdi. Kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla yaralı kısa sürede bulunduğu yerden çıkarıldı; ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

İş güvenliği ve olası etkiler:

Kazanın sanayi mevkiinde meydana gelmesi, olayın bir iş kazası olduğunu ve iş yeri güvenliği önlemlerinin önemini tekrar gündeme getiriyor. Yük asansörleriyle ilgili kazalarda genellikle bakım, montaj veya kullanım hataları rol oynayabiliyor; bu tür ekipmanlarda periyodik bakım ve doğru kullanımın önleyici etkisi bulunuyor. Olayla ilgili resmi açıklamalar ve soruşturma sonuçları bekleniyor.

ANTAKYA GÜZELBURÇ MAHALLESİ’NDE YÜK ASANSÖRÜNÜN DÜŞMESİ SONUCU MEYDANA GELEN İŞ KAZASI VE...

ANTAKYA GÜZELBURÇ MAHALLESİ’NDE YÜK ASANSÖRÜNÜN DÜŞMESİ SONUCU MEYDANA GELEN İŞ KAZASI VE EKİPLERİN ÇALIŞMASI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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