Antakya'da sanayi mevkiinde yük asansörü düştü, ekipler bir kişiyi kurtardı

Antakya'da sanayi mevkiinde asansör kazası

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Güzelburç Mahallesi sanayi mevkiinde bir iş yerinde yük asansörünün düşmesi sonucu iş kazası yaşandı. Olayda 1 kişi yaralandı.

Kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler, koordineli bir müdahale gerçekleştirdi. Kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla yaralı kısa sürede bulunduğu yerden çıkarıldı; ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

İş güvenliği ve olası etkiler:

Kazanın sanayi mevkiinde meydana gelmesi, olayın bir iş kazası olduğunu ve iş yeri güvenliği önlemlerinin önemini tekrar gündeme getiriyor. Yük asansörleriyle ilgili kazalarda genellikle bakım, montaj veya kullanım hataları rol oynayabiliyor; bu tür ekipmanlarda periyodik bakım ve doğru kullanımın önleyici etkisi bulunuyor. Olayla ilgili resmi açıklamalar ve soruşturma sonuçları bekleniyor.

ANTAKYA GÜZELBURÇ MAHALLESİ’NDE YÜK ASANSÖRÜNÜN DÜŞMESİ SONUCU MEYDANA GELEN İŞ KAZASI VE EKİPLERİN ÇALIŞMASI.