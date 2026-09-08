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Yaylaların ömrünü taşıyanlar: konargöçer ailelerin zorlu ritmi

Şavak aşiretine mensup konargöçer aileler, her yıl yüzlerce kilometre katedip yaklaşık 5 ayını 2.500 rakımlı yaylalarda geçirerek süt ve et üretimine katkı sağlıyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 07:41

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EDİTÖR: Aslı Han

Yaylaların ömrünü taşıyanlar: konargöçer ailelerin zorlu ritmi

Atadan miras: yükseklerde süren bir yaşama biçimi

Hayvanları için daha verimli otlaklar bulmak amacıyla konargöçer yaşamı tercih eden aileler, her yıl yüzlerce kilometrelik zorlu yolları aşarak yaylalara çıkıyor. Erzincan çevresindeki dağlarda, Şavak aşireti mensubu aileler küçükbaş sürüleriyle birlikte yaklaşık 2 bin 500 rakımlı alanlarda konaklıyor ve atalarından devraldıkları geleneği yaşatıyor.

Günlük yaşam ve görev dağılımı:

Göçerlerin günü, günün ilk ışıklarıyla başlıyor. Kadınlar erken saatlerde hayvanların sağımını yapıp elde edilen sütten peynir üretirken aynı zamanda yemek ve diğer ev işlerini yürütüyor. Erkekler ve çobanlar ise sürülerin bakımını ve otlatılmasını sağlıyor; çoban köpekleri sürüyü korumada hayati rol oynuyor. Aileler yaylada yaklaşık 5 ay kalarak geniş otlaklar ve su kaynaklarından yararlanıyor.

Zorluklar, riskler ve üretime katkı:

Yüksek rakımlı yaylalarda ulaşım şartlarının zorlukları, değişken hava koşulları ve sınırlı barınma imkanları göçerlerin karşılaştığı temel sıkıntılar arasında. Ayrıca kurt, ayı ve yılan gibi yaban hayvanlarının oluşturduğu tehlikelerle de zaman zaman yüzleşiyorlar. Tüm bu koşullara rağmen, göçerler ürettikleri et ve süt ürünleriyle bölge üretimine önemli katkı sunuyor ve bu yaşam biçimini gelecek nesillere aktarmaya çalışıyorlar.

HAYVANLARI İÇİN DAHA VERİMLİ OTLAKLAR BULABİLMEK AMACIYLA KONARGÖÇER YAŞAM TARZINI SÜRDÜREN...

HAYVANLARI İÇİN DAHA VERİMLİ OTLAKLAR BULABİLMEK AMACIYLA KONARGÖÇER YAŞAM TARZINI SÜRDÜREN AİLELER, HER YIL YÜZLERCE KİLOMETRELİK ZORLU YOLLARI AŞARAK AYLARCA YAYLALARDA KONAKLIYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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