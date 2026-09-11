Erzincan'da zorlu yamaçlardan toplanan kuşburnuları kavanozlara dönüşüyor

Erzincan'da kuşburnu toplama ve marmelat geleneği

Erzincan'ın köylerinde yaşayanlar kış hazırlıkları kapsamında doğadan topladıkları kuşburnularını uzun emek sonucu marmelata dönüştürüyor. 100 gramında bir kasa portakala eşdeğer C vitamini bulunan kuşburnuları zorlu arazilerde ve dikenli dallar arasından tek tek topluyorlar.

Toplama ve üretim süreci:

Toplanan kuşburnuları önce tek tek temizleniyor ve suyla birlikte kaynatılıyor. Haşlandıktan sonra meyve ezilip kevgirden geçiriliyor; ardından ocakta veya sobanın üzerinde bir miktar şeker eklenerek bir süre daha pişiriliyor. Son aşamada sıcak marmelat temiz kavanozlara doldurularak muhafaza ediliyor.

Kullanım alanları ve sağlık etkisi:

Erzincan'da kuşburnu hem marmelat hem reçel olarak kahvaltı sofralarında yer alıyor, ayrıca çay ve meyve suyu şeklinde de tüketiliyor. Vatandaşlar, kuşburnunun soğuk algınlığı ve gribe karşı koruyucu etkisi nedeniyle özellikle kış aylarında rağbet gördüğünü belirtiyor.

Ev hanımı Şeyma Çakmak, 'Kuşburnuları marmelata çevirip çocuklarıma gönderiyorum. Biz kuşburnunu kahvaltıda reçel olarak da marmelat olarak da çok tüketiyoruz. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığına karşı birebir.' diye konuştu. Yüksel, kuşburnunu 7’den 70’e herkesin tüketmesini tavsiye etti.

ZORLU ARAZİLERDEN TOPLANAN KUŞBURNU MARMELAT OLARAK KAVANOZLARA GİRİYOR