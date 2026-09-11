Hakkari'de anız yangını rüzgarla ilerlerken itfaiye yerleşimi korudu

Olayın gelişimi:

Hakkari'nin Merzan Mahallesi sınırlarında, halı saha yakınındaki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle yerleşim alanına doğru yöneldiği sırada çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek yetkililere bildirdi.

İhbar ve müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yangın, yerleşim alanına ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Müdahalenin önemi ve risk:

Rüzgârın taşıyıcı etkisi, anız yangınlarını hızla büyütebildiği için zamanda müdahale ve vatandaşların hızlı ihbarı kritik rol oynadı. Olay, yerel halkın duyarlılığı ve itfaiyenin etkin müdahalesi sayesinde can ve mal kaybı yaşanmadan atlatıldı.

HAKKARİ’NİN MERZAN MAHALLESİ’NDE ÇIKAN ANIZ YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN ZAMANINDA MÜDAHALESİYLE YERLEŞİM ALANINA ULAŞMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.