Ünlülerden iklim çağrısı: COP31 bakanlar yemeğinde birlik mesajı

Antalya'da buluşma: COP31 bakanlar yemeği

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'COP31 Bakanlar Yemeği'ne çok sayıda ünlü isim katıldı. Gece, diplomasi ve kamuoyu baskısını bir araya getiren bir platform olarak öne çıktı.

Ünlülerden iklim vurgusu:

Programda yer alan sanatçılar iklim değişikliğinin aciliyetine dikkat çekti. Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, bu meselenin tüm dünya vatandaşlarının sorumluluğunda olduğunu belirterek, 'Açıkçası bu bir dünya meselesi. Her dünya vatandaşının ilgilenmesi ve ciddi anlamda büyük bir sorumluluk alması gereken bir mesele' dedi ve küresel bilinç çağrısı yaptı.

Hande Erçel ise Türkiye'nin ev sahipliğinin kendisinde gurur uyandırdığını ifade ederek, 'Farkındalık oluşturmak için ne yapabilirsem elimden geldiğince yapmayı istiyorum' diye konuştu ve 'İnşallah burada olan her karar gerçeğe dönüştürülür' temennisini paylaştı.

Etkinlik atmosferi ve beklentiler:

Barış Arduç gecenin katılımcısı olarak artık daha somut adımların atılmasının önemine vurgu yaptı: 'Artık daha somut adımların, daha aksiyona geçilen bir zirvenin belki de adımları atıldı bugün.' Diğer davetliler arasında Meryem Uzerli, Berk Oktay ve Saba Tümer gibi isimler de yer aldı ve ortak tema, görüşlerin eyleme dönüşmesi yönündeydi.

Gece, resmi delegasyonlarla sanat ve medya temsilcilerini aynı masada buluşturarak iklim gündeminin görünürlüğünü artırmayı amaçladı. Katılımcıların ortak beklentisi, toplantılarda alınan kararların sahada somut uygulamalara dönüşmesi yönünde oldu.

COP31 BAŞKANI VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM