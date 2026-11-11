Şile bezinin yol haritası: yerelden ulusala açılan bir miras

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Anadoludakiler Projesi kapsamında hayata geçirilen '81 İl 81 Ürün Programı'na Şile Belediyesi'nin başvurusu sonucunda Şile bezi, İstanbul'u temsil edecek ürün olarak belirlendi. Karar, geleneksel dokumacılık mirasının korunması, üretimin geliştirilmesi ve markalaşma çalışmalarının güçlendirilmesini hedefliyor.

çalıştayla mevcut durum masaya yatırıldı:

Program kapsamında Şile bezinin mevcut üretim yapısının incelenmesi ve geleceğe yönelik stratejik yol haritasının oluşturulması amacıyla 5 Kasım 2026 tarihinde İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ev sahipliğinde 'Şile Bezi Analiz Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştaya Şile Belediye Başkan Yardımcısı Şükran Yıldız, geleneksel dokuma ustaları, yerel üreticiler, tasarımcılar, butik işletme ve marka temsilcileri ile Şile Bezini Koruma ve Yaşatma Derneği, Şile Borsa İstanbul Halk Eğitim Merkezi ve Şile Belediyesi Şile Bezi El Sanatları Merkezi temsilcileri katıldı.

Ayrıca İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Moda Tasarımcıları Derneği temsilcilerinin yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Beykent Üniversitesi ve Nişantaşı Üniversitesinden akademisyenler de çalıştayda yer aldı.

dört tematik başlık altında değerlendirme yapıldı:

Çalıştay, farklı disiplinlerden katılımcıların görüşlerini paylaşmasına imkân veren World Café yöntemiyle gerçekleştirildi ve dört tematik masa oluşturuldu. 'Tezgâhın Nabzı' masasında Şile bezinin üretim kapasitesi, geleneksel dokuma teknikleri, hammadde temini, tedarik zinciri ve nitelikli iş gücü ihtiyacı ele alındı. Bu bölümde üretimin sürekliliği ve usta-çırak ilişkisinin güçlendirilmesi öncelikler arasında yer aldı.

'Şile’den Dünya’ya' masasında tasarım, ürün geliştirme, pazarlama, markalaşma ve ihracat potansiyeli değerlendirildi; yerel üreticiler ile tasarımcılar arasındaki iş birliğinin artırılması ihtiyacı vurgulandı. 'Anayurdunda Şile Bezi' masasında kültürel mirasın korunması, geleneksel dokumacılığın gelecek nesillere aktarılması ve mesleki eğitim modelleri konuşuldu; gençlerin dokumacılığa ilgisini artıracak eğitim yaklaşımları ile motiflerin dijital ortama aktarılması gündeme geldi.

'Ortak Yol Haritası' masasında ise kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör, üreticiler ve sivil toplum kuruluşları arasında sürdürülebilir iş birliklerinin oluşturulması, kaynakların verimli kullanılması ve Şile bezinin ilçenin turizm kimliğiyle bütünleştirilmesi konuları ele alındı.

rapor ve yol haritası hazırlanacak:

Çalıştayda ortaya konulan görüş ve önerilerin, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen mevcut durum analizi ve saha araştırmalarıyla birlikte değerlendirilmesi planlanıyor. Elde edilecek bulgular doğrultusunda Şile bezinin geleceğine ilişkin kapsamlı bir analiz raporu ve yol haritası hazırlanacak.

Hazırlanacak raporun hedefleri arasında geleneksel üretim bilgisinin korunması, üretim kapasitesinin geliştirilmesi, tasarım ve markalaşma imkânlarının artırılması ile sürdürülebilir iş birliklerinin tesis edilmesi yer alıyor. Şile Belediyesi, ilçenin önemli kültürel miras değerlerinden biri olan Şile bezinin geleneksel dokusunu koruyarak gelecek nesillere aktarmak, yerel üreticileri desteklemek ve ürünün ulusal ile uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğini sürdürecek.

ŞİLE BELEDİYESİ'NİN BAŞVURUSU SONUCUNDA, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLEN "ANADOLUDAKİLER: 81 İL 81 ÜRÜN PROGRAMI" KAPSAMINDA İSTANBUL'U TEMSİL EDECEK ÜRÜN OLARAK ŞİLE BEZİ SEÇİLDİ.