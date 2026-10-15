Kemerburgaz'da selde çatıda mahsur kalanlar Jandarma botuyla kurtarıldı

Kemerburgaz'da çatıda mahsur kalanlar jandarma tarafından botla kurtarıldı

Eyüpsultan Kemerburgaz’da dün akşam etkili olan yoğun yağış, bazı villaların suyla dolmasına neden oldu. Su basan villanın çatısına çıkan vatandaşlar yardım istedi.

müdahale ve tahliye:

Olay yerine gelen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri, su seviyesinin yüksek olması nedeniyle botla müdahale etti. Çatıdan indirilen vatandaş bota alındı.

kurtarılma anı kamerada:

Vatandaşların kurtarılma anı çevrede bulunanların çektiği görüntülere yansıdı.

EYÜPSULTAN KEMERBURGAZ'DA DÜN AKŞAM SU BASAN VİLLANIN ÇATISINA ÇIKAN VATANDAŞ ORADA MAHSUR KALDI. JANDARMA SUALTI ARAMA VE KURTARMA EKİPLERİ ÇATIDAKİ VATANDAŞI BOTLA BÖYLE KURTARDI.