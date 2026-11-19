programın kapsamı:

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ile İŞKUR arasında imzalanan protokol doğrultusunda, Erzurum Adliyesi bünyesinde İşgücü Uyum Programı (İUP) uygulanacak. Programa toplam 20 kişilik kontenjan ayrıldı. Protokol, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir ile İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu tarafından imzalandı; uygulama 23 Kasım 2026 tarihinde başlayıp 30 Haziran 2027 tarihine kadar sürecek.

faaliyet alanları ve uygulama:

Programın içeriği bakım ve onarım destek faaliyetlerini kapsıyor. Katılımcılar adliye ortamında uygulamalı görevler üstlenecek, günlük çalışma rutini edinmeleri sağlanacak ve adliyenin teknik ihtiyaçlarına katkı verilecek. Uygulama sürecinde katılımcılara iş yerinde disiplin ve sorumluluk bilinci kazandırılmasına öncelik verilecek.

hedefler ve beklentiler:

İUP ile amaçlanan başlıca kazanımlar arasında katılımcıların çalışma alışkanlığı ve disiplini edinmesi, mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve iş gücü piyasasına geçişlerinin kolaylaştırılması bulunuyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yapılan açıklamada, iki kurum arasındaki iş birliğinin şehir ve katılımcılar için hayırlı olmasının temenni edildiğini bildirdi.

ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL KAPSAMINDA, ERZURUM ADLİYESİNDE 20 KİŞİLİK KONTENJANLA İŞGÜCÜ UYUM PROGRAMI (İUP) HAYATA GEÇİRİLİYOR.