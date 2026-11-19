Etü rektörü Çakmak, Going Global 2026'da yükseköğretim gündemini taşıdı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, 17-19 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Going Global 2026 Uluslararası Yükseköğretim Konferansı'na katıldı. Konferansa, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar de katılım sağladı. ETÜ heyetine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim eşlik etti.

konferansın odağı ve katılımcılar:

British Council ile YÖK iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, "Geleceğe Hazır Yükseköğretim" teması altında gerçekleşti. Türkiye, Orta Asya ve Güney Kafkasya'dan üniversite yöneticileri, eğitim politikalarına yön veren temsilciler ve uluslararası yükseköğretim paydaşları konferansta yer aldı. Katılımcılar, bölgesel iş birlikleri ve eğitim politikalarının uluslararası düzeydeki etkilerini tartıştı.

ele alınan ana konular:

Program çerçevesinde yükseköğretimde kalite güvencesi, araştırma kapasitesinin geliştirilmesi, dijital dönüşüm, yapay zekâ uygulamaları ve uluslararası akademik iş birlikleri ön plana çıktı. Oturumlarda, üniversitelerin değişen küresel koşullara uyum süreçleri ve geleceğin eğitim modelleri değerlendirildi; bilimsel üretkenliği artırmaya ve uluslararası rekabet gücünü geliştirmeye yönelik stratejiler tartışıldı.

ETÜ temsilcilerinin konferanstaki katılımı, yükseköğretimde kalite, AR-GE ve dijitalleşme alanlarındaki gündemlerin uluslararası platformlarda ele alınmasına katkı sağladı.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. BÜLENT ÇAKMAK, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) BAŞKANI PROF. DR. EROL ÖZVAR’IN KATILIMIYLA İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN GOİNG GLOBAL 2026 ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİM KONFERANSI’NA KATILDI.