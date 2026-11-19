Erzurum’dan 18 ile başlayan kök hücre bağışı zinciri yüzüncü bağışı gördü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Türk Kızılay Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi tarafından TÜRKÖK kapsamında yürütülen çalışmalarla Erzurum’dan 18 ile yayılan kök hücre bağış kampanyasında 100’üncü kök hücre bağışının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bağış süreci ve paylaşım:

Çiftçi, bu ulaşımın ardından bağışçıyı görüntülü görüşme yoluyla tebrik etti. Yapılan paylaşımda, kök hücre bağışının "bir hastaya şifa, bir aileye umut" olabileceği vurgulandı ve gönüllü bağışçılara teşekkür edildi. Mesajında, hiç tanımadığı bir insanın hayatına dokunma iradesinin toplumun merhamet ve yardımlaşma ruhunun güçlü bir göstergesi olduğuna dikkat çekildi.

Sağlık çalışanlarına ve Kızılay’a teşekkür:

Erzurum Şehir Hastanesi sağlık personeli ile Türk Kızılay Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi çalışanlarının çalışmalardaki emeği de paylaşımda öne çıkarıldı. Çiftçi, emeği geçen ekiplere tebriklerini iletip, şifa bekleyen tüm hastalara iyi dileklerde bulundu ve bu tür bağışların umutları çoğalttığını belirtti.

Bu adım, bölgesel bir girişimin 18 ile yayılması sonucunda elde edilen somut bir başarı olarak kayda geçti. Kök hücre bağışının hasta ve aileleri için taşıdığı anlam ile saha ekiplerinin koordinasyonu, kampanyanın sürdürülebilirliğinde kritik rol oynamaya devam ediyor.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ YAPTIĞI PAYLAŞIMLA, ERZURUM’DAN 18 İLE UZANAN KÖK HÜCRE BAĞIŞI ÇALIŞMALARINDA ÖNEMLİ BİR AŞAMAYA ULAŞILDIĞINI İFADE ETTİ.