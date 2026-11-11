İnönü Üniversitesi COP31'de 22 projeyle yeşil bölgede temsil edilecek

İnönü Üniversitesi COP31'de projelerini tanıtacak

İnönü Üniversitesi, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında geliştirdiği 22 projeyi uluslararası platforma taşıyacak. Üniversitenin farklı akademik birimlerinden hazırlanan çalışmalar, konferansın Yeşil Bölge alanında kurulacak stantlar ve dijital ekranlar aracılığıyla katılımcılarla buluşacak.

proje odakları:

Sunulacak projeler; karbon ayak izinin azaltılması, iklim dostu kampüs uygulamaları, afet sonrası kentsel dayanıklılık, su ve gıda güvenliği, sıfır atık ve sürdürülebilir enerji teknolojileri gibi geniş bir konu yelpazesini kapsıyor. Ayrıca iklim ve sağlık ilişkisi ile çevresel risklerin azaltılmasına yönelik çalışmalar da programda yer alıyor.

sergileme ve sunum takvimi:

Üniversitenin çalışmaları, Yeşil Bölge'de bulunan 09 numaralı stantta ve 05 numaralı ortak dijital ekranda tanıtılacak. Program, 13 Kasım tarihinde başlayacak sunumlarla açılacak ve gün boyunca farklı alanlardaki projelerin akademisyenler tarafından anlatılmasıyla devam edecek.

İnönü Üniversitesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yürüttüğü bilimsel faaliyetleri COP31'de uluslararası kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyor. Üniversitenin katılımı, hem saha uygulamalarının hem de akademik araştırmaların uygulamaya dönük yönlerinin görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ COP31’DE 22 PROJEYLE YER ALACAK