Dolar 50,2279 +0,02%
Euro 56,0802 -0,03%
Bist 11.661,86 +0,00%
Altın Gram 6.568,46 +0,93%
EUR/USD 1,1161 -0,06%
Brent Petrol 92,23 +0,81%
--°

İnönü Üniversitesi COP31'de 22 projeyle yeşil bölgede temsil edilecek

İnönü Üniversitesi, 9-20 Kasım 2026'de Antalya'daki COP31'de iklim, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi alanlarında geliştirilen 22 projesini tanıtacak.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

İnönü Üniversitesi COP31'de 22 projeyle yeşil bölgede temsil edilecek

İnönü Üniversitesi COP31'de projelerini tanıtacak

İnönü Üniversitesi, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında geliştirdiği 22 projeyi uluslararası platforma taşıyacak. Üniversitenin farklı akademik birimlerinden hazırlanan çalışmalar, konferansın Yeşil Bölge alanında kurulacak stantlar ve dijital ekranlar aracılığıyla katılımcılarla buluşacak.

proje odakları:

Sunulacak projeler; karbon ayak izinin azaltılması, iklim dostu kampüs uygulamaları, afet sonrası kentsel dayanıklılık, su ve gıda güvenliği, sıfır atık ve sürdürülebilir enerji teknolojileri gibi geniş bir konu yelpazesini kapsıyor. Ayrıca iklim ve sağlık ilişkisi ile çevresel risklerin azaltılmasına yönelik çalışmalar da programda yer alıyor.

sergileme ve sunum takvimi:

Üniversitenin çalışmaları, Yeşil Bölge'de bulunan 09 numaralı stantta ve 05 numaralı ortak dijital ekranda tanıtılacak. Program, 13 Kasım tarihinde başlayacak sunumlarla açılacak ve gün boyunca farklı alanlardaki projelerin akademisyenler tarafından anlatılmasıyla devam edecek.

İnönü Üniversitesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yürüttüğü bilimsel faaliyetleri COP31'de uluslararası kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyor. Üniversitenin katılımı, hem saha uygulamalarının hem de akademik araştırmaların uygulamaya dönük yönlerinin görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ COP31’DE 22 PROJEYLE YER ALACAK

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ COP31’DE 22 PROJEYLE YER ALACAK

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kentin ortasında çatı serinliği: tilkinin kısa güneş molası
images

Uzungöl'ün kış örtüsü güneşle birlikte ortaya çıktı
images

Darende güneş enerjisinde yeni döneme hazırlanıyor
images

Koçarlı'da Pınarcık yolunda taş döşeme çalışmaları sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adana Ceyhan ve Yumurtalık ekseninde 10 yılda Türkiye'nin üretim ve lojistik üssüne dönüşecek

Didim'de Çehov coşkusu: iki tek perdelik komedi bir arada

adü'de 'liderler konuşuyor' söyleşisinde gençlerle bir araya geldi

Kaymakam ev ziyaretleriyle Sultanhisar'da öğrencilerin eğitim hedeflerine kulak verdi

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Beşiktaş'ta son prova: Italiano taktik hazırlıklarını tamamladı