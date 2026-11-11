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Erzurum havalimanı ekimde 93.244 yolcuya hizmet verdi

DHMİ verilerine göre Erzurum Havalimanı 2026 Ekim ayında toplam 93.244 yolcuya hizmet verdi; iç hatlarda 92.926, dış hatlarda 318 yolcu kaydedildi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum havalimanı ekimde 93.244 yolcuya hizmet verdi

Erzurum havalimanı ekim ayı verileri açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı’nın 2026 yılı Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. Kesin olmayan verilere göre Ekim ayında toplam yolcu sayısı ve trafik detayları kamuoyuna duyuruldu.

Ekim ayı yolcu ve uçuş trafiği:

Ekim ayında Erzurum Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 92.926, dış hat yolcu trafiği ise 318 olarak gerçekleşti. Böylece ay genelinde toplam 93.244 yolcuya hizmet verildi.

Uçak hareketliliği bakımından Ekim ayında iç hatlarda 579 iniş-kalkış, dış hatlarda 8 olmak üzere toplam 587 sefer kaydedildi. Bu veriler, iç hat trafiğinin havalimanı kullanımında baskın olduğunu gösteriyor.

Yük trafiği ve 10 aylık performans:

Ekim ayına ilişkin yük (kargo+posta+bagaj) trafiği 627,333 ton olarak bildirildi. Bu rakam, havalimanının kargo ve bagaj akışına dair aylık hacmini yansıtıyor.

Ocak - Ekim (10 aylık) dönemde ise Erzurum Havalimanı’nda yolcu trafiği 1.034.284, uçak trafiği 6.718, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 8.712,720 ton olarak gerçekleşti. Bu kümülatif veriler, yılın ilk on ayında havalimanının genel performansını ortaya koyuyor.

Genel tablo, iç hat yolcu yoğunluğunun yanı sıra Ekim ayında sınırlı sayıda dış hat seferi ve düzenli bir yük trafiği olduğunu gösteriyor. DHMİ tarafından paylaşılan bu istatistikler, yerel ulaşım planlaması ve havalimanı işletme analizleri için temel veri sağlıyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ (DHMİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ERZURUM...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ (DHMİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ERZURUM HAVALİMANI’NIN 2026 YILI EKİM AYINA AİT HAVA YOLU UÇAK, YOLCU VE YÜK İSTATİSTİKLERİNİ AÇIKLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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