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Ataşehir’de 10 kasımda Atatürk anıldı: miras ve sorumluluklar vurgulandı

Ataşehir'de 10 Kasım'da düzenlenen 'Atatürk'ün Ebedi Yolculuğu ve Mirası' söyleşisinde Cumhuriyetin değerleri, birlik ve gelecek sorumluluğu vurgulandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:13

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ataşehir’de 10 kasımda Atatürk anıldı: miras ve sorumluluklar vurgulandı

Ataşehir'de Atatürk anma programı

Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen anma programı 10 Kasım 2026 tarihinde İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, Atatürk'ün Ebedi Yolculuğu ve Mirası başlıklı söyleşi çevresinde şekillendi.

belediye yetkililerinin mesajı:

Kürsüye çıkan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Sarul, programda Belediye Başkan Vekilimiz Serdar Orhan'ın valinin programına katılması nedeniyle salonda bulunmadığını belirterek selamlarını iletti. Sarul, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde onu saygı, minnet ve özlemle anmak üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

Sarul konuşmasında, "10 Kasım yalnızca bir yas günü değil, aynı zamanda Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin değerlerini, bağımsızlık mücadelemizi ve geleceğe dair sorumluluklarımızı yeniden hatırladığımız anlamlı bir gündür" sözlerine yer vererek Atatürk'ün fikirleri ve mücadelesinin bugün de yol gösterici olduğunu vurguladı. Ayrıca bu büyük mirasa sahip çıkmanın çalışmak, üretmek ve birlik içinde hareket etmekle mümkün olacağını belirterek programa emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

söyleşi ve kapanış:

Konuşmanın ardından söyleşiye katılan konuşmacı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Güler oldu. Söyleşi kapsamında Atatürk'ün mirası, Cumhuriyetin korunmasının önemi ve gelecek nesillere devredilecek sorumluluklar ele alındı.

Söyleşinin bitiminde Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Sarul tarafından Ali Güler'e çiçek takdim edildi ve program film gösterimiyle sona erdi.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN...

ATAŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN VEFATININ 88. YIL "ATATÜRK’ÜN EBEDİ YOLCULUĞU VE MİRASI" BAŞLIKLI SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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