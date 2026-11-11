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Bozüyük'te manevi vedalarla umre yolculuğuna uğurlama

Bozüyük'te Kasımpaşa Camii'nde düzenlenen törende umre yolcuları aileleriyle birlikte İlçe Müftü Vekili Bekir Irmak'ın dualarıyla kutsal topraklara uğurlandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:14

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bozüyük'te manevi vedalarla umre yolculuğuna uğurlama

uğurlama töreni:

Bozüyük’te Kasımpaşa Camii önünde düzenlenen uğurlama programında, umreye gitmeye hazırlanan vatandaşlar aileleri ve yakınlarının katılımıyla dualar ve hayır temennileri eşliğinde uğurlandı. Tören, katılanlar arasında manevi bir yoğunluk ve duygusal anlar yaşanmasına sahne oldu.

müftünün duası:

Programda İlçe Müftü Vekili Bekir Irmak umre yolcuları için dua etti. Irmak, yolcuların yolculuklarının hayırlı geçmesi, sağlık ve huzur içinde ibadetlerini yerine getirerek sevdiklerine kavuşmaları temennisinde bulundu.

vedalaşma ve hayır duaları:

Duanın ardından yolcular, yakınlarının vedaları ve hayır duaları ile kutsal topraklara uğurlandı. Katılımcılar arasında ailelerin duaları ve iyi dilekleri ön plandaydı; tören, hem topluluk dayanışmasını hem de yolculuğun manevi önemini vurguladı.

UMRE YOLCULARI

UMRE YOLCULARI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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