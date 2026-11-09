Atatürk'ü anarken Aziziye zaferinin mirasını hatırlamak

Turan'ın 10 Kasım mesajı:

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde yayımladığı mesajla, hem anma hem de Cumhuriyet’in korunup geliştirilmesi çağrısında bulundu. Turan, Atatürk’ün fikirleri ve eserlerinin kuşaklar boyunca ulusa ilham verdiğini belirtti.

Mesajında Atatürk’ün sadece askerî yetenek ve devlet adamlığıyla değil, ileri görüşlülüğü ve insanî değerleriyle de öne çıktığını vurgulayan Turan, Trablusgarp, Çanakkale ve Suriye‑Filistin Cephesi gibi cephelerde gösterdiği dirayet ile milletin umudunu ayakta tuttuğuna dikkat çekti. Ayrıca 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin, milletle omuz omuza verilerek Cumhuriyet ile sonuçlandığına değindi.

cumhuriyetin korunması ve geleceğe bakış:

Turan, 10 Kasım’ın sadece bir matem günü olmadığını, aynı zamanda Atatürk’ün düşüncelerini anlamak ve Cumhuriyet’i geliştirme kararlılığını tazeleme günü olduğunu söyledi. "En büyük eserim" dediği Cumhuriyet için yılmadan çalışmanın önemine işaret eden Başkan, ülkenin sanayi, ekonomi, gençlik, üniversiteler ve bilimsel faaliyetlerle muasır medeniyetler seviyesini hedeflediğini belirtti.

Mesajında, iç ve dış tehditlere karşı milletin birlik ve beraberliğinin korunmasının gerekliliğini vurgulayan Turan, Atatürk’ün ilkelerinin bugün de yol gösterici olduğuna değindi ve devletin bekası ile milli birlik uğrunda kararlılıkla mücadele edileceğini ifade etti.

Aziziye zaferi vurgusu:

Turan, Aziziye Zaferi’nin 149. yıl dönümünde de duygularını paylaştı ve bu zaferin Türk milletinin bağımsızlık aşkı ile özgürlük mücadelesinin simgesi olduğunu söyledi. Aziziye tabyalarında elde edilen başarıyı tarihî bir fedakârlık örneği olarak nitelendiren Turan, bu mücadelenin milletin tüm kesimlerinin katılımıyla gerçekleştiğini hatırlattı.

Başkan, söz konusu destanın Nene Hatun ve Osmanlı’nın Kafkasya Cephesi Komutanı Gazi Ahmet Muhtar Paşa gibi isimlerle ve Erzurum halkının cefakârlığıyla yazıldığını belirtti. Turan, ecdadın Aziziye’de adeta destan yazdığını ve bu mücadelenin Türklerin ordu‑millet anlayışının en açık ispatı olduğunu ifade etti.

şehitlere ve gazilere saygı:

Mesajı, şehit ve gazilere rahmet ve minnet dileğiyle sonlandıran Turan, Aziziye Zaferi vesilesiyle kahraman Erzurum halkına şükranlarını sundu. Turan, bu tür anma günlerinin milli bilinci canlı tuttuğunu, geçmişin fedakârlıklarının bugünün sorumluluklarına ışık tuttuğunu belirtti ve Atatürk’ü bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle andığını ifade etti.

ANADOLU ASLANLARI İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (ASKON) ERZURUM ŞUBE BAŞKANI YAVUZ SELİM TURAN, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EBEDİYETE İRTİHALİNİN 88. YIL DÖNÜMÜ İLE AZİZİYE ZAFERİ’NİN 149. YIL DÖNÜMÜNDE MESAJ YAYIMLADI.