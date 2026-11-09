Harçlığından teknoloji üreten genç Musab akranlarına örnek oluyor

başlangıç ve motivasyon:

Gümüşhane kent merkezinde eğitim gören Gazipaşa Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Musab Taha Yılmaz, biriktirdiği harçlıkla aldığı 3D yazıcı sayesinde kendi ürünlerini tasarlayıp üretmeye başladı. Başlangıçta drone almak için birikim yaptığını söyleyen Musab, harçlıklarını yazıcıya yatırarak teknoloji tüketicisi olmaktansa üretmeyi tercih etti.

tasarım ve üretim süreci:

Yılmaz, tasarımlarını bilgisayar ortamında hazırlıyor ve baskıya geçirmek için Tinkercad ile Meshy AI gibi yazılımlar kullanıyor. Ardından modelleri Bambu Lab yazılımına aktararak filament takıyor, yazdırma işlemi tamamlandıktan sonra parçaların son işlemlerini yapıp satışa sunuyor. Ürettiği eşyalar arasında anahtarlık, oyuncak, eğitim araçları ve karanlıkta parlayan bir ejderha tasarımı öne çıkıyor.

Musab, yaptığı işi şu sözlerle özetliyor: 'İlk başta Tinkercad’de düzenliyorum, sonra Bambu Lab’a aktarıyorum. Oradan filamentleri takıp gönderiyorum. Yazıcı yapıyor, sonra anahtarlık halkalarını takıyorum. Sonra da satışa sunuyorum.'

aile desteği, satış ve hedefler:

Ürünlerini yalnızca satmayan Musab zaman zaman arkadaşlarına ve kardeşinin sınıfına hediyeler de hazırlıyor; örneğin kardeşinin sınıfı için kitap ayraçları yapmış. Ürün tanıtımlarını ise annesi Zehra Yılmaz yönetiyor ve sosyal medya hesabını kontrol ediyor. Aile, Musab'ın üretim sürecine stant kurma ve baskı takibi gibi yönleriyle destek veriyor.

Anne Zehra Yılmaz, oğlunun kararını şöyle aktarıyor: 'Ben 3D yazıcı almak istiyorum. Bu 3D yazıcıdan ürettiklerimi satıp daha iyi, daha kaliteli bir drone almak istiyorum.' Ailenin yaklaşımı, Musab'ı kendi emeğiyle ilerlemeye teşvik etmek: 'Biz Musab Taha’ya balık vermek yerine, balığı nasıl tutabileceğini göstermeye çalıştık.'

Musab, üretimden aldığı keyif ve gelecek planlarını da paylaşıyor: 'Kendi markamı kurarsam çok harika olacağını düşünüyorum.' Ailesi de hatalarını düzeltirken doğruyu göstermeye devam ettiklerini belirtiyor ve oğullarının teknolojiyle üretim odaklı ilişkisinden gurur duyduklarını ifade ediyor.

okul yaşantısı ve sosyal gelişim:

Teknolojiyi üretim amaçlı kullanma yönündeki bu çaba, Musab'ın okul yaşantısına da yansıyor; okulunu temsilen katıldığı bir robot yarışması örneklerden biri. Annesi, bu süreçte oğlunun daha sosyal ve kendini ifade eden bir çocuk haline geldiğini gözlemlediklerini söylüyor: 'Musab önceden daha içine kapanık bir çocuktu ama 3D yazıcı sayesinde daha sosyal bir çocuk olmaya başladı, kendini ifade eden bir çocuk olmaya başladı.'

Musab'ın hikâyesi, dijital dünyayı tüketmek yerine üretime yönelmenin erken yaşta nasıl somut beceriler ve özgüven kazandırabileceğini gösteriyor.

Harçlığıyla başladı, sosyal medyayı değil üretimi seçti: Ortaokulu öğrencisi Musab teknolojiyi üretime dönüştürdü