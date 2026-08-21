Erzurum kültür yolu festivalinde tezhipten mukaddes emanetlere kültürün izleri

Erzurum kültür yolu festivalinde program çeşitliliği:

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, altıncı gününde geleneksel sanat uygulamaları, kentin kolektif hafızasına dair tartışmalar ve ailelere yönelik etkinliklerle sürdü. Festival programı, hem uygulamalı atölyeler hem de sergi ve söyleşiler aracılığıyla farklı kuşakları bir araya getirmeyi hedefliyor.

tezhip atölyesi ve geleneksel bezeme:

Kübra Coşkun ve Havva Beyim Akar tarafından yürütülen Tezhip Atölyesi, katılımcılara tezhip sanatının teknik ve estetik temelini uygulamalı olarak gösterdi. Atölyede, Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan süreç içinde gelişen tezhip geleneğinin, özellikle Kur'an-ı Kerim ve yazma eserlerin altın ve canlı renklerle bezemesinde kullanılan yöntemleri üzerinde duruldu. Symetri, bitkisel motif kullanımı ve ince işçilik gibi unsurların nasıl şekillendiği uygulamalar üzerinden örneklendirildi ve katılımcılara bu disiplinin kültürel mirastaki yeri aktarıldı.

şehir kimliğinin kültürel temelleri söyleşisi:

Festival kapsamında gerçekleştirilen "Erzurum Şehir Kimliğinin Kültürel Temelleri" söyleşisinde araştırmacı-yazar Murat Ertaş kentin örf ve adetleri, geleneksel yaşam biçimi ile sosyo-kültürel yapısının şehir kimliğine etkilerini ele aldı. Programda, Erzurum'un kolektif hafızasını şekillendiren ritüeller ve günlük yaşam pratikleri değerlendirildi; katılımcıların soru ve gözlemleri söyleşiyi etkileşimli bir tartışmaya dönüştürdü.

osmanlı'nın mukaddes emanetleri sergisi:

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri" Sergisi, ziyaretçilere Osmanlı'nın Haremeyn hizmet anlayışını ve kutsal mekanlarla kurduğu bağın somut örneklerini sundu. Seçkide 57 eser yer aldı; bu eserler arasında Osmanlı padişahlarının hüsn-i hat örnekleri, surre kesesi ve altınlar, Kâbe'nin iç ve dış örtülerine dair parçalar ile Kâbe kuşağı bölümleri öne çıktı. Ayrıca ustalarca kaleme alınmış Kur'an-ı Kerim örnekleri sergide gösterildi.

Sergide yer alan koleksiyonlar, İstanbul Türbeler Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nden derlendi. Ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken bir diğer unsur ise Sultanahmet ve Rüstem Paşa camilerinden çalındıktan sonra yurt dışındaki satışı engellenerek Türkiye'ye kazandırılan iki çini karo oldu.

Festivalin çocuk etkinlikleri ve sergi gezileri, farklı yaş gruplarının kültür ve sanat etrafında buluşmasına olanak sağladı. Etkinlikler, Erzurum'un sanat geleneğini yaşatmayı ve kentin kültürel mirasını yerel halkla daha geniş ölçekte paylaşmayı amaçlıyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN ERZURUM KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ, ALTINCI GÜNÜNDE GELENEKSEL SANATLARDAN KENTİN KÜLTÜREL HAFIZASINA, OSMANLI'NIN MUKADDES EMANETLERİ'NDEN ÇOCUK ETKİNLİKLERİNE UZANAN PROGRAMIYLA DEVAM ETTİ.