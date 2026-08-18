Erzurum kültür yolunda geçmişten bugüne sanatla buluşuyor

Erzurum kültür yolu festivali sahnede:

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, kentin somut ve somut olmayan kültürel mirasını sanatın farklı disiplinleriyle bir araya getiriyor. Festival; sergiler, atölye çalışmaları, söyleşiler, konserler ve gezici film gösterimleriyle kent merkezinden ilçelere kadar geniş bir program sunuyor. Etkinlikler, Erzurum'un tarihî dokusunu ve yerel sanat üretimini görünür kılmayı amaçlıyor.

selçuklu'dan günümüze giyim mirası:

Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'nde açılan 'Selçuklu'dan Günümüze Erzurum Hanımefendilerinin Zarafeti' sergisi, Anadolu Selçuklu döneminin zengin bezeme geleneğinden hareketle kentteki giyim kültürünün izlerini sergiliyor. Rumi, palmet, lotus ve geometrik motiflerin yanı sıra Çifte Minareli Medrese'nin mimari bezemelerinden ilham alan tasarımlar ziyaretçiyle buluşuyor. Sergide ayrıca 1876 tarihli Çarşaf Gelinlik, 1930 tarihli bordo kadife Bindallı ve 1960 tarihli Gelinlik gibi dönem parçaları ve ehram dokumacılığından esinlenilmiş çağdaş tasarımlar yer alıyor.

usta ellerden dokunan miras:

Erzurum Müzesi'nde Ayşe Çeçen tarafından yürütülen Halı Dokuma Atölyesi, katılımcılara Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan uzun dokuma geleneğini uygulamalı olarak tanıtıyor. Atölyede Gördes (Türk) düğümüyle dokunan halılar, kilim, sumak ve cicim gibi çeşitli teknikler ele alınıyor. Yün, ipek ve pamuk gibi doğal malzemelerin kullanım süreçleri gösterilirken, dokuma motiflerinin taşıdığı kültürel anlamlar ve bu geleneğin somut olmayan kültürel mirastaki önemi de vurgulanıyor.

söyleşi ve sinema buluşması:

İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Kelimelerin İzinde Kültür ve Edebiyat Yolculuğu' söyleşisinde şair-yazar M. Hanefi İspirli, 'Şiirimiz ve Erzurum Şairleri' konusunu ele aldı. Oturumda Erzurum'un edebiyat hafızasını oluşturan yerel değerler, kentte iz bırakmış şairler ve şiir akımları üzerinden değerlendirildi ve katılımcılarla tartışıldı.

Festival kapsamında hayata geçirilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen 'Sinema Yollarda' projesinin tırı, Erzurum'un il merkezi ve ilçelerinde film gösterimleri gerçekleştirmek üzere yola çıktı. 'Sinema Yollarda' tırı, 23 Ağustosa kadar kentteki farklı noktaları dolaşarak sinemaseverlerle buluşmaya devam edecek.

Erzurum Kültür Yolu Festivali konserler, sergiler, söyleşiler, geleneksel sanat atölyeleri, çocuk etkinlikleri ve lezzet duraklarından oluşan zengin rotasıyla kentin dört bir yanını etkinlik mekânına dönüştürüyor. Program, yerel üretimi görünür kılarken ziyaretçilere hem geçmişle hem de güncel yaratım süreçleriyle temas kurma fırsatı sunuyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN ERZURUM KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ, KENTİN KÜLTÜREL MİRASINI FARKLI SANAT DİSİPLİNLERİYLE BULUŞTURAN ETKİNLİKLERLE DEVAM ETTİ.