Tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Ahlat-Adilcevaz kara yolunun Gabanlar mevkisinde bir tırın devrilmesiyle meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Kaza ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, H.K. (57) yönetimindeki 04 ABA 816 plakalı tır, Ahlat istikametinden Adilcevaz yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle önce olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından hastaneye götürüldü.

Sağlık ve trafik durumu

Yaralının durumu hakkında yetkililer, hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım, güvenlik önlemleri alınarak tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor; ekipler bölgedeki müdahale ve temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Olayla ilgili olarak Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Kazanın kesin nedenine ilişkin incelemelerin, jandarma ve emniyet birimleriyle birlikte sürdüğü belirtildi.

Bitlis'te tır devrildi: 1 yaralı