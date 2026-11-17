Erzurum'da gece en düşük sıcaklık kaydedildi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre 16 Kasım saat 18.00 ile 17 Kasım saat 06.00 arasındaki dönemde ülke genelinde ölçülen en düşük sıcaklık Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevinde eksi 11,2 C olarak kaydedildi.

Bölgede ölçülen diğer düşük sıcaklıklar:

Zirvede yer alan Erzurum Palandöken'i, sırasıyla Rize İkizdere Ovitte eksi 9,5 C ve Ardahan Çıldırda eksi 9,0 C takip etti. Bölgedeki diğer en düşük değerler şu şekilde bildirildi: Erzurum, İspir/Ulutaş: -8,8 C; Ağrı, Eleşkirt/Yayladüzü Beldesi: -8,4 C; Erzurum, Yakutiye (Erzurum Havalimanı): -8,3 C; Erzurum, Tekman/Hacıömer Köyü: -8,3; Erzurum, Aziziye: -8,1 C; Kars, Sarıkamış: -7,9 C; Ardahan, Merkez (Yalnızçam Kayak Merkezi): -7,5 C; Kars, Selim: -7,5 C ve Ardahan, Göle: -7,4 C. Öte yandan Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu Açıkları 19,6 C ile ülkenin en sıcak noktası oldu.

Yetkililerin uyarısı:

MGM ve yerel yetkililer, gece ve sabah saatlerinde görülen dondurucu soğukların neden olabileceği buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle açıkta park edilmiş araçlar, su sayacı ve dış mekan tesisatının donma riski taşıdığı vurgulandı.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE SOĞUKLAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜRKEN, GECE SAATLERİNDE TÜRKİYE’NİN EN SOĞUK YERİ SIFIRIN ALTINDA 11,2 DERECE İLE ERZURUM’UN PALANDÖKEN İLÇESİNDE BULUNAN DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ OLDU.