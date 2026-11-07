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Erzurum Şehir Hastanesi yönetiminden hasta hakları günü'nde saha buluşması

Erzurum Şehir Hastanesi yönetimi, Hasta Hakları Günü'nde servislerde hastalar ve yakınlarıyla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve hak temelli sağlık vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erzurum Şehir Hastanesi yönetiminden hasta hakları günü'nde saha buluşması

ziyaretin kapsamı:

Erzurum Şehir Hastanesi yönetimi, Hasta Hakları Günü vesilesiyle hastanedeki servisleri dolaşarak tedavi gören hastalar ve hasta yakınlarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Heyette Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, başhekim yardımcıları, idari müdürler ve müdür yardımcıları yer aldı.

Ziyaret sırasında ekip, hastaların taleplerini, önerilerini ve hizmete ilişkin gözlemlerini yerinde dinleyip not aldı. Hastalara ve yakınlarına geçmiş olsun dilekleri iletildi; ihtiyaç ve beklentilerinin kayıt altına alınması sağlandı.

yönetimin önceliği ve mesajı:

Hastane yönetimi, kurumun vizyonu olan Önce insan doğrultusunda sağlığın temel bir insan hakkı olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, güvenli, nitelikli ve hak temelli bir sağlık hizmeti sunmak için tüm ekibin sahada olduğu vurgulandı.

Ziyaretin sonunda yapılan açıklamada ayrıca, Şifayla ve umutla iyileşen tüm hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız ifadelerine yer verildi. Yönetimin doğrudan temas yaklaşımı, hasta memnuniyetinin artırılması ve hizmet kalitesinin yerinde tespit edilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ YÖNETİMİ, HASTA HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA SERVİSLERDE TEDAVİ GÖREN...

ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ YÖNETİMİ, HASTA HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA SERVİSLERDE TEDAVİ GÖREN HASTALARI VE YAKINLARINI ZİYARET EDEREK TALEPLERİNİ DİNLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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